Chi tra Lindstrom e Elmas giocherà al posto di Politano, sabato a Marassi contro il Genoa?

Come noto Politano si è infortunato in Macedonia, giocando con l’Italia, sabato, a Skopje, per cui non ci sarà nella prossima di campionato, a Marassi, contro il Genoa di Gliardino. Garcia sta meditando su chi dovrà sostituirlo. I candidati sono Lindstrom e Elmas, quest’ultimo tra i migliori in campo con la sua nazionale. Il danese, intanto, potrebbe rientrare, a Napoli, tra oggi e domani per mettersi a disposizione del tecnico francese. Lindstrom ha bisogno di allenarsi coi compagni per migliorare l’intesa ma in particolare per proseguire il processo di ambientamento nel gruppo frequentato, finora, pochissimo. Solo all’ultimo momento l’allenatore azzurro scioglierà le riserve su chi dovrà rimpiazzare Matteo Politano.