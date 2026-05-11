Editoriale prepartita – Stasera, gli azzurri a caccia dei tre punti per la qualificazione matematica alla prossima Champions League

Editoriale prepartita Napoli – Bologna. . Questa sera il Napoli di Conte, nell’ultimo posticipo della terz’ultima giornata di A, cercherà i tre punti che darebbero la matematica certezza della partecipazione alla prossima edizione della massima competizione del vecchio continente. Dopodiché, non si parlerà più di calcio giocato ma di Antonio Conte e del mercato estivo. Pertanto, fra il club partenopeo ed il futuro c’è di mezzo la squadra di Vincenzo Italiano. che oramai non ha più nulla da dire a questa stagione, il che non significa che verrà al Maradona a fare da sparring partner. Se gli azzurri avranno in tasca il pass Europa che conta, non resta che attendere il summit tra De Laurentiis e Conte per conoscere la decisione del mister e casomai, in caso di una sua permanenza a Napoli, per pianificare la stagione 2026/27.A mio modesto avviso, non penso che il tecnico salentino, non avendo proposte concrete, rinunci al lauto ingaggio corrispostogli dalla società partenopea. E’ risaputo, ahimè, che il vile denaro, in questo calcio businness, è tutto. Tuttavia, i due dovranno essere in sintonia di intenti e l’allenatore azzurro, volente o nolente, dovrà avallare la linea sparagnina del presidente che non può più permettersi di replicare l’esoso mercato dell’anno scorso. Nel frattempo, però, cominciamo col battere gli emiliani, oltretutto per toglierci gli schiaffi subiti nella partita di andata.