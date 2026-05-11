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ANTONIO CONTE – Dalle ultime informazioni diffuse da “Il Mattino” sembrerebbe che il tecnico salentino voglia restare a Napoli

Armando Fico 11 Maggio 2026 0 42 sec read

A quanto pare Antonio Conte  aprirà alla permanenza sulla panchina del  Napoli, per adempiere all’ultimo anno di contratto,  in virtù delle telefonate intercorse ultimamente con il patron Aurelio De Laurentiis. L’allenatore valuterà  però, la continuità del progetto azzurro, appena si vedrà con il presidente, dopo la gara di stasera col Bologna, che dovrebbe sancire la sicura partecipazione alla Champions League 2026/27. La notizia è stata diffusa dal quotidiano cittadino “Il Mattino”. Se, in passato, l’allenatore ex Inter e Juve, aveva altre proposte da parte di club italiani e stranieri, oggi  la situazione è completamente cambiata, infatti nessuna big si è mossa per ingaggiarlo. Tuttavia, qualora nel summit ci sarà  una convergenza di idee sui piani futuri di mercato, tra le parti, pur parziale, il mister, con la fama di vincente,  continuerà, almeno per un’altra stagione, a guidare l’armata azzurra, altrimenti le strade si separeranno.

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