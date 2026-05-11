ULTIMISSIME SU NAPOLI vs BOLOGNA – Conte deve sciogliere il dubbio sulla fascia sinistra, scegliendo tra Spinazzola o Gutierrez

Il tecnico del Napoli, per il Monday Night, col Bologna sta valutando se schierare o meno il capitano dal primo minuto, oppure confermare l’ex di turno Beukema. Di Lorenzo sembra aver recuperato completamente dall’infortunio che lo fermato per due mesi. In più, Conte deve sciogliere ancora il dubbio su chi schierare sulla corsia mancina, scegliendo tra Spinazzola e Gutierrez. Confermati, in avanti, De Bruyne, Alisson e Hojlund. Prime apparizioni in gruppo per Antonio Vergara, il quale potrebbe, in extremis, essere mandato in panchina, per poi tornare effettivo nella trasferta di Pisa, nella penultima di campionato. In casa rossoblù, mister Italiano dovrebbe tornare a schierare Castro e Rowe titolari in avanti, così come Zortea nel ruolo di terzino destro davanti al portiere Ravaglia. A centrocampo il tecnico emiliano si affiderà ancora a Freuler, in qualità di regista , con ai lati Sohm e Moro. Non saranno della partita Vitik, Casale e Cambiaghi.