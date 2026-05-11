Ignoffo, Pasino, Giubilato, Petrazzuolo, Salvione e Di Vicino a NM Live

NM LIVE – Ignoffo: “Di Lorenzo? Rientro prezioso, è un punto fermo per il Napoli, i tifosi e l’allenatore, la permanenza di Conte darebbe continuità al progetto azzurro”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Como per la prima volta in Europa, anche senza nessun italiano in squadra? Meritano tanti complimenti, ormai è una realtà importante. Hanno investito tanto, ma lo hanno fatto bene. Hanno dato fiducia a questo gruppo e a Fabregas, quindi tanti complimenti. Purtroppo non hanno niente di italiano in campo. Ritorno di Di Lorenzo nel match contro il Bologna? E’ un punto fermo per il Napoli, per i tifosi e anche per Conte. Il suo rientro dà anche delle alternative tattiche importanti. Vedremo quali saranno le scelte di Conte, alcuni giocatori hanno dato tanto, quindi in questo finale potrebbe trovare più spazio chi ha giocato meno. Futuro di Conte? De Laurentiis conosce bene il suo allenatore, non credo ci siano grossi problemi per la Champions, quindi poi vedremo che scelta faranno entrambi. Serve un progetto a lungo termine, non dipende sempre solo tutto dal risultato. A certi livelli un club conosce gli allenatori e sa cosa possono dare, quindi l’incontro ci sarà a prescindere dal risultato. Cosa potrebbe significare la permanenza di Conte? Darebbe continuità al progetto, inoltre i calciatori lo conoscono già, quindi potrebbe restare invariata quasi tutta la rosa, servirà poi qualche innesto di qualità”.

NM LIVE – Pasino: “Il Napoli deve blindare la Champions, Bologna da non sottovalutare, Conte? Andrei avanti con lui”

RUBENS PASINO (nella foto), ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Como in Europa? Un bellissimo progetto, ma non hanno italiani in rosa di fatto. Stanno crescendo tanto grazie a una proprietà ricchissima, hanno effettuato una scalata incredibile. Hanno scelto gli uomini giusti, ma è un peccato non vedere italiani in quella squadra. Il Napoli avrà gli stimoli giusti contro il Bologna, a differenza del Milan? Mi auguro di sì. Al Napoli basta poco per chiudere il discorso Champions, inoltre il Bologna non ha più obiettivi, ma non bisogna sottovalutare la partita. Bisogna chiudere al meglio la stagione. Meglio chiudere subito la pratica, anche perchè dietro per la zona Champions c’è una bella lotta al momento. Conte e il Napoli hanno già parlato del futuro? Non so, serve cautela. L’anno scorso sembrava in partenza e poi decise di proseguire in azzurro, quindi non mi voglio sbilanciare. Nell’anno del centenario meglio Conte o una scommessa? Io andrei avanti con lui, meglio di lui in giro non c’è quasi nessuno. Poi il Napoli si starà sicuramente guardando attorno per cautelarsi, ma il club saprà cosa fare in ogni caso. Rientro di Di Lorenzo? Una notizia positiva, ci eravamo abituati a vederlo sempre in campo. E’ un giocatore importantissimo, la sua assenza si è avvertita. Ora le priorità del Napoli sono la qualificazione in Champions e la conferma dell’allenatore, poi bisognerà fare delle scelte sui calciatori. Lukaku? E’ stato sfortunato, ma poi c’è stato un brutto episodio nelle scorse settimane, ha gestito male le cose in vista del Mondiale. De Bruyne, Neres, Anguissa e tutti gli altri sarebbero utili anche il prossimo anno. Riscatto di Hojlund? Giusto, ha qualità incredibili, non ho nessun dubbio su di lui, per diversi mesi ha trascinato la squadra”.

NM LIVE – Giubilato: “Il Napoli deve chiudere bene la stagione, Hojlund? Nessun dubbio sul suo valore, pesante l’assenza di Di Lorenzo, Conte? Credo voglia proseguire la sua avventura in azzurro, Lukaku? Il belga si è comportato male”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il Napoli contro il Bologna deve blindare secondo posto e Champions League? Tengo molto anche al Bologna, ma stavolta dovrò tifare per il Napoli. Gli azzurri devono chiudere bene la stagione, sono nettamente superiori al Bologna. Frosinone in Serie A? Mi fa piacere, ma anche per il Venezia. Ho giocato in entrambe le squadre, ho vissuto dei bei momenti. Poi dopo per fortuna sono arrivato al Napoli. Hojlund? Non va messo in dubbio il suo valore. Sono molto contento per il rientro di Di Lorenzo, la sua assenza ha pesato tanto. E’ un uomo di grande spessore, quando non c’è in campo lo si nota. Hojlund sa fare gol, lo sa fare anche bene, troverà di nuovo continuità in futuro. Il Napoli è vicino alla Champions, salvo disastri. Orari dei Mondiali? Ne parliamo solo perchè non ci sarò l’Italia. Futuro di Conte? Non credo che lo vedremo sulla panchina della Nazionale, credo voglia proseguire in azzurro, deve però parlarne bene con De Laurentiis. Lukaku potrà salutare i tifosi? Non ne voglio parlare, si è comportato veramente male nei confronti del club, dell’allenatore e dei tifosi, non è nemmeno la prima volta nella sua carriera. Mi dispiace parlarne così, ha dato tanto ma gli è stato dato tantissimo, quindi mi aspettavo un altro atteggiamento da parte sua”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Il Napoli con il Bologna deve chiudere il discorso Champions, pronto Di Lorenzo dal 1′, Hojlund resta una certezza, Conte? In caso di permanenza potrebbe rinnovare fino al 2028”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Bologna? Il Napoli deve chiudere il discorso Champions e blindare il secondo posto. Il Bologna verrà a giocarsi la partita, quindi il Napoli dovrà scendere in campo con grande voglia. Conte dovrebbe puntare sulla stessa formazione vista nelle ultime settimane, l’unica novità dovrebbe essere il ritorno dal 1′ del capitano Di Lorenzo. Hojlund non segna da 7 gare, ma resta una certezza. Arrivano notizie positive sulla permanenza di Conte in azzurro, vedremo come andranno le cose nelle prossime ore. Torneranno tanti calciatori anche dai prestiti, quindi bisognerà fare un grande lavoro anche in uscita sul mercato. Vedremo se ci saranno in panchina anche Neres e Vergara, ci sono ancora dei dubbi. Futuro di Conte? In caso di permanenza potrebbe rinnovare fino al 2028. Hojlund sta facendo fatica a segnare, ma non va messo in dubbio, ha qualità indiscutibili”. NM LIVE – Salvione: “Il Napoli ha più motivazioni del Bologna? Sì, ma dovrà dimostrarlo in campo, Sarri in pole in caso di addio di Conte”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Como in Europa? Premio al lavoro eccezionale di Fabregas e dei suoi ragazzi, qualificazione più che meritata. Hanno espresso il miglior gioco del campionato, è un esempio da seguire. Puntare sui giovani non è mai sbagliato, lo hanno dimostrato, serve solo qualità. Peccato per l’assenza di italiani, i nostri giovani meriterebbero maggiore spazio in Serie A. Lotta Champions? La Roma ora sta bene, ha ritrovato anche Dybala che fa sempre la differenza, inoltre in attacco hanno un grande giocatore come Malen. La Roma è in grande ripresa, ora il Milan deve temere perchè è nel suo momento peggiore. La squadra rossonera è crollata dopo la fine della lotta per lo scudetto, sta influendo anche l’assenza di Modric. Il Milan rischia seriamente di uscire dalla zona Champions. Il Napoli ha più motivazioni del Bologna? Sì, ma dovrà dimostrarlo in campo. Servirà un approccio giusto, non bisogna sottovalutare la squadra di Italiano, spesso il Napoli ha sofferto contro le sue squadre. Vedremo che tipo di approccio avrà il Napoli, una squadra che sta ritrovando in questo finale quasi tutti i titolari, quest’anno è già una notizia importante. Futuro di Conte? Io ho la sensazione che possa andare via, ma ci trovammo nella stessa situazione anche l’anno scorso. Con Conte e De Laurentiis può accadere sempre di tutto. Italiano? A De Laurentiis piace da sempre, ma nella lista ci sono tanti allenatori in caso di addio di Conte, in pole ci sarebbe Sarri in quel caso”.

NM LIVE – Di Vicino: “Napoli-Bologna? Partita non facile, ma gli azzurri devono blindare la Champions, l’assenza di Di Lorenzo è stata pesante, Conte? Spero possa restare in azzurro almeno un altro anno”

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Bologna? Non sarà una partita facile, il Bologna ha fatto fatica quest’anno ma non va sottovalutato, non ha nulla da perdere. Il Napoli è più forte e deve blindare la Champions, speriamo possa fare bene in questa sfida. Rientro di Di Lorenzo? Finalmente lo rivedremo in campo, è un grande professionista ed è mancato tanto a questo Napoli, in campo e anche fuori. Futuro di Conte? Ha ancora un anno di contratto e non va dimenticato, ma potrebbe comunque andare via. Io spero possa restare qui almeno un altro anno, vedremo come andrà l’incontro con De Laurentiis. Cosa farà ADL nell’anno del centenario del club? Ci ha abituati bene, fa sempre grandi sorprese. Ci aspettiamo sempre qualcosa di importante, qualche acquisto importante lo farà. Complimenti al Como per la prima qualificazione in Europa? Certo, hanno fatto una grande stagione, vedo un grande progetto. La programmazione porta sempre a qualcosa di positivo. Il Milan si è complicato la vita, in zona Champions potrebbe esserci qualche sorpresa. Il Napoli deve pensare al suo percorso, arrivare al secondo posto sarebbe un grande traguardo visto l’andamento di questa stagione”.