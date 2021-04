Gli interventi di Maurizio Pistocchi, Mimmo Malfitano e Corrado Orrico a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista.

“Il Napoli che abbiamo visto nelle ultime giornate è un Napoli all’altezza della situazione. Da quando ha recuperato i titolari Gattuso ha fatto risultati importanti. Vincere in casa della Sampdoria non era facile, hanno battuto l’Inter e pareggiato contro il Milan. Partita molto positiva, supremazia in tutto. Escludendo l’Inter che è a più di 90 punti e l’Atalanta che andrà in Champions League, gli altri due posti sono molto molto in dubbio. L’analisi va fatta sui risultati e sul gioco e io credo che il Napoli possa andare in Champions, per me se la giocherà con Milan e Juventus. Ogni partita diventa importantissima.

Napoli-Inter? Non sarà semplice, i nerazzurri contro il Cagliari hanno dominato vincendo solo 1-0. Ha una solidità e una chiarezza nello stare in campo che non è facile da affrontare. Il Napoli dovrà fare una partita di alto livello, servirà una squadra di altro profilo. In queste ultime giornate vedremo un buon Napoli: recuperati i titolari è passato anche il brutto momento.

Bisogna fare i complimenti a Gattuso perché quando una squadra arriva al gol con tanti interpreti è merito anche dell’allenatore. La squadra è stata costruita puntando sulla qualità. Diciamo che ha uno stile comune a quello del Manchester City, anche se ovviamente diverso”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista.

“M’infastidisce il fatto che ogni qualvolta ci sia un provvedimento contro il Napoli vada sollevato un sospetto o un complotto: perché? Champions League? L’Atalanta è un rullo compressore, in questo momento faccio fatica a pensare a una squadra che possa battere l’Atalanta. Ora giocano contro la Juventus ma non esistendo il fattore campo ogni partita ha un qualcosa a sé. Osimhen? Non so cosa bisogna aspettarsi da questo giocatore, c’è una divisione di critica e tifosi. Fabian Ruiz? Giocatore incompiuto. Ha tanto talento ma non riesce a garantirlo con la continuità. Ma la prestazione di ieri mi ha impressionato, sembrava forsennato”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Corrado Orrico, ex allenatore.

“Napoli squadra un po’ matta? No, sta trovando la strada e il recupero dei suoi giocatori migliori. Sta facendo molto bene, a me piace molto come gioca il Napoli. E’ elegante, forse si specchia un po’ in sé stessa però bella. Poi se ci sono anche i risultati come in questo periodo anche meglio. Napoli-Inter? Sarà uno scontro ad alto livello, una squadra al massimo del pragmatismo contro una squadra che fa della bellezza estetica il suo credo. La gabbia? L’ho copiata dalle squadre livornesi, in Serie A ho cercato di scomporre alcune situazioni che vedevo in questi campioni inserendo esercitazioni tecnico-tattiche. Osimhen? A me piace, forse il Napoli non è la squadra ideale per questo centravanti per come gioca”