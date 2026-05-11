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Napoli vs Bologna, un top tra gli azzurri verso il forfait

Vincenzo Letizia 11 Maggio 2026 0 30 sec read

Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna nel posticipo della 36ª giornata di Serie A. Un match fondamentale per gli azzurri che vogliono conquistare l’accesso aritmetico alla prossima Champions League.

Occhio, però, alle assenze. Come riporta Sky Sport Kevin De Bruyne va verso il forfait per la partita col Bologna. Il belga è fortemente in dubbio quando mancano poche ore al match.

Si tratterebbe della 20ª assenza del centrocampista nel corso di questa stagione in Serie A, enormemente influenza dalla lesione al bicipite femorale riportata ad ottobre che lo ha tenuto lontano dai campi fino a a marzo.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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