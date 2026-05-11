Napoli vs Bologna, un top tra gli azzurri verso il forfait

Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna nel posticipo della 36ª giornata di Serie A. Un match fondamentale per gli azzurri che vogliono conquistare l’accesso aritmetico alla prossima Champions League.
Occhio, però, alle assenze. Come riporta Sky Sport Kevin De Bruyne va verso il forfait per la partita col Bologna. Il belga è fortemente in dubbio quando mancano poche ore al match.
Si tratterebbe della 20ª assenza del centrocampista nel corso di questa stagione in Serie A, enormemente influenza dalla lesione al bicipite femorale riportata ad ottobre che lo ha tenuto lontano dai campi fino a a marzo.