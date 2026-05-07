CHAMPIONS LEAGUE – Sarà Arsenal vs Psg la finale di Budapest del 30 maggio della maggiore manifestazione europea per clubs

Ieri, nel match di ritorno della seconda semifinale di Champions League, hanno impattato per 1 a 1, i tedeschi del Bayern Monaco e i francesi del Psg; un risultato che proietta la squadra di Luis Enrique, alla seconda finale consecutiva, dopo quella vinta l’anno scorso contro l’Inter, avendo vinto in casa per 5 a 4.. L’atto conclusivo della massima manifestazione continentale, che si disputerà, il prossimo 30 maggio a Budapest, verrà giocato, quindi tra l’Arsenal che ha eliminato l’Atletico Madrid ed appunto i transalpini dell’ex partenopeo Kvaratskhelia, sempre più decisivo nella nuova avventura in terra parigina Agli ospiti è stato sufficiente un gol all’inizio di Dembelè, su imbeccata del georgiano. A nulla è servita la rete del pareggio dei bavaresi, siglata da Kane, in pieno recupero. Per la cronaca, l’attaccante del Bayern è il primo giocatore inglese ad aver segnato in sei gare di fila della Champions League.