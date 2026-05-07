NewsMix24

CHAMPIONS LEAGUE – Sarà Arsenal vs Psg la finale di Budapest del 30 maggio della maggiore manifestazione europea per clubs

Armando Fico 7 Maggio 2026 0 42 sec read

Ieri, nel match di ritorno della seconda  semifinale di Champions League, hanno impattato per 1 a 1, i tedeschi del Bayern Monaco e i francesi del Psg; un risultato che proietta la squadra di Luis Enrique, alla seconda finale consecutiva, dopo quella vinta l’anno scorso contro l’Inter, avendo vinto in casa per 5 a 4.. L’atto conclusivo della massima manifestazione continentale, che si disputerà, il prossimo 30 maggio a Budapest, verrà giocato, quindi  tra l’Arsenal che ha eliminato l’Atletico Madrid ed appunto i transalpini dell’ex partenopeo Kvaratskhelia, sempre più decisivo nella nuova avventura in terra parigina Agli ospiti è stato sufficiente un gol all’inizio di Dembelè, su imbeccata del georgiano. A nulla è servita la rete del pareggio dei bavaresi, siglata da Kane, in pieno recupero. Per la cronaca, l’attaccante del Bayern è il primo giocatore inglese ad aver segnato in sei gare di fila della Champions League.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Asamoah: “Conta solo vincere. Il Napoli…”

Le critiche al gioco della Juventus non scalfiscono la squadra di Allegri. Almeno secondo Kwadwo Asamoah (e non solo) che, in un’intervista esclusiva a Sky Sport, ha fatto […]

24 Gennaio 2018 0 46 sec read

Romanzo rosanero: tutte le puntate della telenovela Zamparini-Iachini


Romanzo rosanero: tutte le puntate della telenovela Zamparini-Iachini

LA FOTOGALLERY. Dalla scorsa stagione "dei record" (neanche un esonero per il presidente del Palermo) alla folle giornata dell’8 marzo, con le dimissioni del tecnico respinte dal presidente. Ricostruiamo, tappa dopo tappa, una vicenda ricca di colpi di scena e di… allenatori

Parole chiave: palermo, fan club, maurizio zamparini, giuseppe iachini serie a 2015-2016
9 Marzo 2016 0 28 sec read

Arbitro aggredito nel Lazio, l’Aia dice stop alle designazioni

L’associazione degli arbitri prende provvedimenti dopo che un giovane arbitro è stato aggredito e costretto a ricorrere alle cure di un pronto soccorso ospedaliero, dove è tuttora ricoverato. Il presidente della Figc Gravina: “C’è una cultura da cambiare e adottererò una serie di…

12 Novembre 2018 0 37 sec read

Ferrero cameraman, che spot per la Sampdoria


Ferrero cameraman, che spot per la Sampdoria

LA FOTOGALLERY. Difficile tenere a freno il presidente, soprattutto prima di una partita della sua squadra. Ecco, in tre scatti, cosa si è inventato il patron dei blucerchiati a Torino prima della gara

Parole chiave: 21.a Giornata, Fan Club, Massimo Ferrero, Sampdoria, Serie A 2014-2015,
1 Febbraio 2015 0 16 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui