CALCIOMERCATO

ALEX MERET – Il Portiere friulano, accantonato da Conte, cerca una nuova avventura in un altro club, è nel mirino della Juve e della Premier

Armando Fico 7 Maggio 2026 0 40 sec read

Alex Meret, quest’anno messo da parte dall’allenatore del Napoli, che gli ha quasi sempre preferito l’ex granata  Milinmkovic Savic, adesso, ha intenzione di voltare pagina per affrontare una nuova avventura in un club di prestigio che abbia fiducia in lui, a differenza del Napoli  Le offerte non mancano: infatti risultano degli  interessamenti sia in  Serie A che in  Premier League. In Italia, la Juventus ha messo gli occhi sul portiere friulano ed ha chiesto informazioni alla dirigenza azzurra sul suo conto. Il Club di De Laurentiis lo valuta non meno di 15 milioni di euro. Purtroppo il feeling tra Meret, l’estremo difensore degli ultimi due scudetti, e la società partenopea, è ai titoli di coda, per cui, a giugno, sicuramente andrà via ma non è ancora definito il suo futuro. Staremo a vedere cosa dirà il prossimo mercato estivo.

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