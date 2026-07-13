Morto a 38 anni l’arbitro olandese Dieperink, fu escluso dai Mondiali

Ancora non sono note le cause del decesso, ad annunciarlo è stata la stessa federazione olandese

Il mondo del calcio subisce un altro duro colpi durante questi Mondiali. Prima c’è stato il caso di Jayden Adams, calciatore sudafricano. Oggi è stata annunciata la morte dell’arbitro olandese Rob Dieperink. Aveva 38 anni. La notizia è stata diffusa dalla federazione olandese, senza tuttavia specificarne la causa. Professionista da oltre 15 anni. Aveva diretto quasi 300 partite come arbitro principale, di cui 84 in Eredivisie faceva inoltre parte delle squadre arbitrali che hanno diretto la finale di Europa League del 2024, il Campionato Europeo e i Giochi Olimpici dello stesso anno.

Era stato selezionato come uno degli arbitri per i Mondiali. Tuttavia, la Fifa aveva deciso di escluderlo a causa di una presunta aggressione sessuale ai danni di un’adolescente, avvenuta a maggio dopo la partita tra Crystal Palace e Fiorentina. Nonostante la grave accusa, la polizia metropolitana del Regno Unito ha stabilito che le prove erano insufficienti per procedere e il caso è stato archiviato senza che venissero formulate accuse contro Rob Dieperink. Ciononostante, ha comunque perso l’occasione di partecipare al torneo.