NM LIVE – Petrazzuolo, Giubilato, Pasino, Salvione e Rivieccio

NM LIVE – Petrazzuolo: “Incontro tra il Napoli e l’agente di Vergara, c’è la volontà di proseguire assieme, arrivano conferme su Zeballos, le ultime su Lukaku e De Bruyne”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Vittoria di Sinner a Wimbledon? Può diventare lo sportivo italiano più forte e famoso della storia. Napoli? Allegri inizia a prendere visione del centro sportivo di Castel Volturno. C’è stato anche un incontro tra il club e l’agente di Vergara, un giocatore che può e deve rappresentare il futuro degli azzurri. C’è la volontà di proseguire assieme. C’è grande attenzione anche in vista della conferenza stampa di presentazione di Max Allegri al San Carlo. Indicazioni sul mercato? Non credo che se ne parlerà, dirà sicuramente qualcosa sui calciatori presenti in rosa. Bisogna cedere prima di acquistare, ormai è chiaro. Arrivano conferme su Zeballos, sta rifiutando tante offerte molto ricche pur di vestire la maglia azzurra, è un ottimo segnale. E’ un giocatore esplosivo, fa del dribbling la sua forza. La qualità nella rosa del Napoli è già elevata, ma un elemento così fa sempre comodo. Infortunio per De Bruyne? Rappresenta un valore importante per il Napoli, al di là del rendimento avuto al Mondiale, lo stesso vale per Lukaku. Il Napoli valuterà le condizioni di entrambi e farà una scelta. Entrambi hanno degli stipendi importanti, potrebbero arrivare delle offerte, ma è ancora presto. Norvegia-Inghilterra? Bella gara, ma togliere Haaland nei supplementari è stato un errore a mio avviso. La Norvegia poteva chiudere il match, ma l’Inghilterra ha meritato il passaggio del turno. Polemiche sul tocco del cavo tv? Non so quanto abbia inciso. Bellingham? Polemiche inutili, è un giocatore che fa sempre la differenza. Inghilterra-Argentina? Bella sfida, ma faremo il tifo per l’Argentina”.

NM LIVE – Giubilato: “Allegri è un allenatore vincente, a Napoli troverà un club sano e forte, ci saranno le condizioni per fare un grande lavoro, potrebbe anche far rinascere un giocatore come Lucca”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Errore di Sorloth in Norvegia-Inghilterra? Doveva servire Haaland, andando sul 2-0 avrebbe quasi chiuso la gara. Haaland deve ricevere sempre palla, segna quasi sempre davanti alla porta. Haaland è un trascinatore, ma in alcuni può subentrare anche la voglia di diventare protagonista al suo posto. Bellingham? Quante polemiche sterili, è successo persino con Sinner. Possono sbagliare anche i migliori, ma poi sono campioni che sanno come reagire. Allegri? E’ un grande allenatore, un vincente. Negli ultimi anni qualcosa non ha funzionato, ma ha sempre vinto in carriera. E’ come Conte, è abituato a vincere, non vuole solo partecipare. Allegri ha dovuto affrontare anche dei problemi societari al Milan e alla Juventus, a Napoli invece troverà un club sano e forte. Qui potrà fare bene, avrà anche una rosa superiore a quella del Milan e della Juventus. Chi potrà recuperare Allegri tra gli elementi presenti in rosa? Secondo me potrebbe far rinascere Lucca. Non è un giocatore scarso, ma mentalmente ha accusato molto il passaggio in una big. Giocare al Maradona non è facile per nessuno, c’è tanta pressione a Napoli. Il tifo napoletano però è una forza in più, non uno svantaggio, lo dico anche per esperienza personale. L’Italia riparte da Maldini e Leonardo? Maldini è una garanzia come uomo e professionista, con Leonardo si è trovato benissimo al Milan e quindi sa cosa possono fare assieme anche in Nazionale”.

NM LIVE – Pasino: “Napoli? Allegri una buona scelta, Anguissa e De Bruyne potrebbero essere ancora molto utili”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “L’Italia riparte da Maldini e Leonardo, nomi giusti? Sono tra le scelte migliori possibili, è un’ottima coppia. Sono uomini di calcio con grande esperienza anche da dirigenti, ma dovranno fare un lavoro complesso e lungo. Servirà un po’ di pazienza, spero abbiano il tempo e i mezzi per lavorare al meglio. Napoli? Il club punta sempre al massimo ormai, quindi Allegri è stata una buona scelta. Era uno dei migliori allenatori sul mercato, non ne vedo di migliori in circolazione al momento. Speriamo possa fare bene, ma piedi per terra. Allegri è un vincente, lo è sempre stato. Ci sono tutte le condizioni per fare bene a Napoli, la squadra azzurra viene da anni eccezionali. Il Napoli potrà ripartire subito al meglio, sarà ancora tra le favorite per lo scudetto. Bisognerà fare attenzione alla questione infortuni, ma ci sono tanti ottimi giocatori in rosa. Anguissa e De Bruyne sono due grandi giocatori, potrebbero essere ancora molto utili alla causa azzurra. Nelle semifinali del Mondiale ci saranno le prime quattro squadre del Ranking FIFA, tutto giusto? Le squadre più forti sono arrivate in fondo, è giusto così. La Norvegia avrebbe meritato qualcosa in più, ma onore all’Inghilterra. Tra le quattro squadre rimaste la Francia resta la più forte, ma l’Argentina ha Messi, un giocatore che fa sognare tutti anche a 39 anni”.

NM LIVE – Salvione: “Napoli, quella di Allegri sarà una conferenza stampa divertente, mercato? La rosa va sfoltita, tutto dipenderà dalle cessioni, Rabiot non è nei radar”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Wimbledon? Abbiamo visto un Sinner ancora più completo. Zverev è partito benissimo, ma poi sono emersi i valori dell’italiano. Maldini e Leonardo? Scelte giuste per le Nazionale, ma da soli potranno fare poco. Sono due grandi nomi, speriamo possano fare un grande lavoro, ma i palazzi si costruiscono con pazienza pietra dopo pietra. Cosa potrà dire Allegri sul mercato? Poco, ma mi aspetto la solita capacità comunicativa, sarà una conferenza stampa divertente. Ci sarà poco da aggiungere sul mercato, De Laurentiis è stato chiaro nei giorni di scorsi. La rosa va sfoltita, molti giocatori andranno piazzati, quindi il mercato in entrata sarà condizionato dalle cessioni. De Laurentiis si sta commuovendo sempre più spesso? Con il passare degli anni è normale. Futuro di De Bruyne al Napoli? Allegri vorrebbe tenere lui e Lukaku, poi molto dipenderà dalla volontà dei giocatori e dalle eventuali offerte che arriveranno. Rabiot? Al momento non è nei radar del Napoli, era un’idea solo in caso di addio di Anguissa, ma al momento non ci sono segnali. Rios è stato un nome valutato, ma tutto dipenderà sempre delle cessioni. Mondiali? Nessuna sorpresa nelle semifinali, Francia e Spagna sono le migliori squadre, anche Inghilterra e Argentina sono molto forti. Tutti hanno meritato di essere lì, vedremo due partite molto belle. Inghilterra-Argentina non sarà mai una sfida banale, non solo per motivi calcistici. Norvegia? Il tocco del cavo è stato spiegato dalla FIFA, loro hanno tirato in ballo il sensore del pallone, non saprei che dire”.

NM LIVE – Rivieccio: “Peppino di Capri? Eravamo molto amici, le parole di ADL mi hanno commosso, il presidente azzurro ha dimostrato sempre di avere un grande cuore”

GINO RIVIECCIO, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Peppino di Capri? Ho tanti ricordi legati a lui, tutti gli artisti devono qualcosa a lui. Eravamo molto amici, ci sono state tante serate da amici o momenti sul palco. Mi regalò anche le musiche di una delle mie commedie migliori. Avrei tanti aneddoti da sviscerare, ci vorrebbe troppo tempo. Stava male da tempo, ma non ti prepari mai al meglio alla scomparsa di un amico. De Laurentiis si è commosso due volte in pochi giorni? Il presidente è così, ha dimostrato sempre di avere un grande cuore. E’ un personaggio sempre pronto a esibire la parte migliore del suo cuore, in molti contesti si è dimostrato generoso. Tratta bene gli amici, era molto amico anche di Peppino di Capri. Ieri le sue parole al funerale di Peppino mi hanno commosso, era commozione sentita e genuina. Il presidente è così, ci ha regalato tanti momenti così in questi 22 anni, non è la prima volta. Allegri? Una buona scelta, l’alternativa dopo Conte poteva essere solo Guardiola. Non costa poco Allegri, ma è il profilo giusto per il presente e il futuro del Napoli. Allegri ha fatto molto bene anche in Champions League, quindi De Laurentiis lo ha scelto anche per questo, l’ultima esperienza europea è stata negativa. Ora la rosa va sfoltita, bisogna incassare prima di acquistare. Mercato? Non conosciamo il futuro di giocatori come Lukaku e De Bruyne, Allegri avrà l’ultima parola. Uno dei due è di troppo visti gli ingaggi, averli in rosa come alternative sarebbe un lusso eccessivo. Andranno valutati anche tutti gli altri giocatori che torneranno dai prestiti, mi riferisco a gente come Lang e Rafa Marin ad esempio. Ci sono troppi giocatori in rosa, sono state fatte delle scelte sbagliate negli scorsi anni, qualche giocatore andrà ceduto, non possono sempre andare via in prestito alcuni elementi. Lucca potrebbe essere recuperato da Allegri, è una scommessa. Zeballos? Non so quanto possa servire, in quella zona di campo ci sono già tanti calciatori. Evento il 18 luglio a Ventotene? Presenterò il mio libro, sarà una bella occasione, lì si tengono sempre tante manifestazioni letterarie”.