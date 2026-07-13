Massimiliano Allegri a Napoli: l’arrivo a Capodichino e la presentazione al San Carlo

Il giorno di Massimiliano Allegri all’ombra del Vesuvio è ufficialmente cominciato. Il nuovo allenatore della SSC Napoli è sbarcato in città per dare il via a un’avventura professionale che si preannuncia tanto affascinante quanto cruciale per il rilancio delle ambizioni partenopee.

L’allenatore toscano si lascia definitivamente alle spalle le tormentate vicende milanesi, segnate dall’esonero e dalle successive frizioni con la dirigenza rossonera per la risoluzione contrattuale. Voltata pagina, Max si proietta sul pianeta azzurro, dove la sua firma era già stata formalizzata e ufficializzata nelle scorse settimane.

Il primo contatto fisico con la nuova realtà è avvenuto nel primo pomeriggio: l’aereo proveniente da Milano Linate è toccato terra sulla pista dell’aeroporto di Capodichino alle ore 13:22. Ad attendere il tecnico sulla pista c’era il club manager Antonio Sinicropi, che ha fatto gli onori di casa per conto della società. Allegri ha mostrato subito il volto della concentrazione: nessun rallentamento per concedersi ai selfie o alle richieste dei tifosi presenti, ma un passo spedito dritto verso l’auto societaria, pronta a scortarlo verso i primi impegni logistici della sua giornata napoletana.

Il vero e proprio manifesto programmatico della nuova gestione tecnica verrà tuttavia svelato domani. La società ha infatti scelto una cornice d’eccezione per il battesimo mediatico del mister: la conferenza stampa di presentazione a giornalisti e tifosi si terrà nella prestigiosa e scenografica cornice del Teatro San Carlo.

L’approdo di un profilo vincente e pragmatico come quello di Allegri sulla panchina azzurra rappresenta una dichiarazione d’intenti netta da parte della presidenza. Archiviate le scorie della passata stagione e i veleni di via Aldo Rossi, per il tecnico toscano inizia la sfida più stimolante: dimostrare che il suo calcio, fatto di solidità e gestione dei momenti, può sposarsi con l’umore e le grandiosi aspettative di una piazza che chiede di tornare a sognare in grande. Il sipario del San Carlo è pronto ad alzarsi.

Vincenzo Letizia See Full Bio Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.