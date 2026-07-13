Mondiali: Bellingham straripante trascina l’Inghilterra, in quota Jude (a 5,00) sfida Mbappé e Messi per il premio di Mvp

ROMA – Nella sfida continua tra Mbappé e Messi, si inserisce anche Bellingham tra i protagonisti più brillanti dei Mondiali. Due doppiette decisive, prima agli ottavi contro il Messico e poi ai quarti contro la Norvegia, per un totale di sei gol, che hanno lanciato l’Inghilterra verso le semifinali permettendo a un popolo intero di sognare il titolo iridato che manca da 60 anni. Per tutto questo, come riporta Agipronews, il centrocampista del Real Madrid irrompe nelle quote di Betpassion e Betflag per il titolo di Mvp tra 5 e 7 volte la posta giocata, insidiando Mbappé, che comanda in lavagna tra 2,00 e 2,10, e Messi, tra 2,85 a 3,00.

Molto, ovviamente, passerà dalle semifinali, che, tra l’altro, metterà di fronte proprio Inghilterra e Argentina. Un turno importantissimo anche per tutti gli altri premi individuali, come quello di capocannoniere: anche qui, Mbappé (1,90) e Messi (2,40) sono in prima fila, dato che sono appaiati a quota otto reti, ma il lanciatissimo Bellingham (5,00) e il bomber Kane (9,00) non mollano la presa.

L’altra semifinale, tra Francia e Spagna, invece, sarà determinante anche per il premio di miglior giovane: in quota è avanti ancora Yamal, a 1,85, ma le prestazioni sempre più convincenti e da protagonista rilanciano le chance di Doué, in lavagna a 3,00. Come miglior portiere, infine, il milanista Maignan è in pole a 2,50, tallonato dallo spagnolo Simon a 3,00 con Pickford a 4,50, mentre il “Dibu” Martinez è in quota a 5,00.