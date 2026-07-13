BOLLETTANDO

Mondiali: Bellingham straripante trascina l’Inghilterra, in quota Jude (a 5,00) sfida Mbappé e Messi per il premio di Mvp

Vincenzo Letizia 13 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – Nella sfida continua tra Mbappé Messi, si inserisce anche Bellingham tra i protagonisti più brillanti dei Mondiali. Due doppiette decisive, prima agli ottavi contro il Messico e poi ai quarti contro la Norvegia, per un totale di sei gol, che hanno lanciato l’Inghilterra verso le semifinali permettendo a un popolo intero di sognare il titolo iridato che manca da 60 anni. Per tutto questo, come riporta Agipronews, il centrocampista del Real Madrid irrompe nelle quote di Betpassion Betflag per il titolo di Mvp tra 5 e 7 volte la posta giocata, insidiando Mbappé, che comanda in lavagna tra 2,00 e 2,10, e Messi, tra 2,85 a 3,00.

Molto, ovviamente, passerà dalle semifinali, che, tra l’altro, metterà di fronte proprio Inghilterra e Argentina. Un turno importantissimo anche per tutti gli altri premi individuali, come quello di capocannoniere: anche qui, Mbappé (1,90) e Messi (2,40) sono in prima fila, dato che sono appaiati a quota otto reti, ma il lanciatissimo Bellingham (5,00) e il bomber Kane (9,00) non mollano la presa.

L’altra semifinale, tra Francia Spagna, invece, sarà determinante anche per il premio di miglior giovane: in quota è avanti ancora Yamal, a 1,85, ma le prestazioni sempre più convincenti e da protagonista rilanciano le chance di Doué, in lavagna a 3,00. Come miglior portiere, infine, il milanista Maignan è in pole a 2,50, tallonato dallo spagnolo Simon a 3,00 con Pickford a 4,50, mentre il “Dibu” Martinez è in quota a 5,00.

 

 

 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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