Starace, il “Cuore” di Castel Volturno: “McTominay? Un napoletano nato in Scozia. Vi svelo il mio segreto con Simeone”

Non è solo un magazziniere, è un’istituzione. Tommaso Starace, l’uomo che da decenni accompagna i campioni del Napoli con un sorriso e l’immancabile moka, si è concesso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Durante la trasmissione ‘Radio Goal’, il racconto è scivolato via tra aneddoti, aromi di caffè e quella nostalgia che solo chi vive il calcio “dal di dentro” può trasmettere.

Il “caso” McTominay: dallo scetticismo al “Fratemo”

Il nome del momento è quello di Scott McTominay. Arrivato dalla Scozia con il rigore britannico, il centrocampista sembra aver subito una mutazione genetica all’ombra del Vesuvio.

“All’inizio Scott non lo beveva, non gli piaceva proprio,” confessa Starace ridendo. “Ma ora? Ora non può più farne a meno. Quando mi vede spuntare con la tazzina mi chiama ‘Fratemo’. È un ragazzo eccezionale, ha un’anima rara. Diciamolo chiaramente: non è uno scozzese, è un napoletano nato in Scozia”.

E alla domanda se ci sia mai stato un allenatore “nemico” della caffeina, Tommaso non ha dubbi: “Da Reja a Conte, passando per Benitez e Spalletti… è sempre piaciuto a tutti. Il caffè è un modo per dire buongiorno con il cuore. È amore puro”.

Lo “shock” di Simeone e la sacralità dello spogliatoio

Uno degli aneddoti più toccanti riguarda il Cholito Simeone. Starace racconta un episodio avvenuto alla vigilia della sfida contro il Torino, che descrive perfettamente il legame profondo tra lo staff e i calciatori.

“Giovanni mi aveva chiesto un caffè qualche giorno prima, quasi per scherzo. Quando venerdì mi sono presentato da lui col vassoio appena arrivato allo stadio, è rimasto scioccato. Gli brillavano gli occhi. Noi napoletani siamo così: accogliamo l’ospite con amore. E per gli argentini, beh, abbiamo un debole storico.”

Per Starace, lo spogliatoio non è un semplice ambiente di lavoro, ma un tempio:

Innovazione e Tradizione: “Il nuovo spogliatoio è un fiore all’occhiello, ma per noi resta un luogo sacro dove nessuno deve toccare nulla.”

“Il nuovo spogliatoio è un fiore all’occhiello, ma per noi resta un luogo sacro dove nessuno deve toccare nulla.” Lo sguardo del magazziniere: “In ritiro impariamo a conoscere ogni tic, ogni bisogno dei ragazzi. In campo poi basta uno sguardo: so già di cosa hanno bisogno prima ancora che parlino.”

Gli “eredi” di Tommaso: da Mertens a Insigne

Il legame con i calciatori va spesso oltre il contratto professionale. Il pensiero corre subito a Dries Mertens, che non ha mai nascosto il suo amore per Tommaso, tanto da partecipare ai suoi festeggiamenti privati a Vico Equense.

“Con Dries è nata un’amicizia vera, profonda. Gli voglio un bene dell’anima, così come ne voglio a Lorenzo (Insigne). Tutti i ragazzi passati di qui mi hanno sempre dimostrato un affetto immenso. Io cerco solo di coccolarli come figli, rincuorandoli quando le cose vanno male. Sono uomini, prima che atleti, e una parola di conforto a volte conta più di uno schema tattico.”