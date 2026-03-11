NewsMix24

Mondiali 2026, l’Iran si ritira: “Non giocheremo negli Usa”

11 Marzo 2026

La nazionale iraniana non parteciperà ai Mondiali 2026 che si svolgeranno in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada.

La decisione era nell’aria dopo il conflitto scoppiato in Medio Oriente nelle ultime settimane, ma la conferma è arrivata dal ministro dello sport dell’Iran, Ahmad Donjamali, in un’intervista tv: “Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader (Ali Khamenei, ndr), non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali“.

Donjamali ha sottolineato le “misura malvagie intraprese contro l’Iran” da parte degli Usa, “ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare”.

Redazione

