Allarme missili dall’Iran: interrotta la trasmissione sulla Champions in Qatar

Redazione 11 Marzo 2026 0 47 sec read

Paura in Qatar nel corso della trasmissione dedicata alla Champions League sulle frequenze di Bein Sports. A interrompere la quiete di opinionisti e conduttore in studio è stato un forte suono di allarme proveniente dai dispositivi di alcuni dei presenti negli studi televisivi. Un allarme che avvisava dell’imminente arrivo di missili dall’Iran. Non è un mistero infatti, che da giorni ormai il Qatar intercetta dei missili iraniani a causa della guerra in corso in Medioriente. Nel video reperibile sui social e che trovate qui sotto, si vede il conduttore spiegare quanto sta accadendo agli spettatori senza però perdere la calma al pari degli altri quattro ripresi in onda.

 

