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NOA LANG – L’esterno olandese, dopo ver vinto il titolo con il Galatasaray, è rientrato a Napoli, ma il suo futuro è un’incognita

Armando Fico 19 Maggio 2026 0 41 sec read

Ieri, pomeriggio, con un aereo privato, l’esterno olandese, Noa Lang, dato in prestito a gennaio,  al Galatasaray, col quale ha vinto il campionato turco,  è rientrato a Napoli, dove all’aeroporto di Capodichino ha dispensato  selfie e autografi ai tifosi napoletani presenti. Come ricorderete, la Società di De Laurentiis lo aveva  acquistato, la scorsa estate, dal PSV per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma dopo i primi sei mesi, nei quali non aveva convinto, è stato mandato in Turchia a far compagnia ad Osimhen. In realtà,  neanche col club giallorosso è stato capace di mettersi in luce, ragion per cui, il Galatasaray  lo ha rispedito al mittente. Il futuro di Noa Lang, al momento, resta un’incognita, forse sarà dato nuovamente in prestito ad un altro club, visto che non credo faccia parte dei piani del club azzurro, nella prossima stagione.

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