NEWS

Motivi del divorzio probabile tra De Laurentiis e Conte – Il tecnico sembra non aver gradito il piano di ridimensionamento del patron azzurro

Armando Fico 19 Maggio 2026 0 1 min read

Al termine del match col Pisa che ha sancito la qualificazione del Napoli alla prossima edizione della Coppa europea più prestigiosa, mister Conte, seppur non esplicitamente ha fatto capire che non sarà più l’allenatore del Napoli. Mancherebbe solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare dopo l’ultima gara di campionato con l’Udinese, di domenica alle 18, al Maradona. Dopo due stagioni nelle quali ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana l’ex allenatore di Inter e Juve ha deciso di rescindere consensualmente il contratto col club partenopeo che lo legava fino a giugno 2027.Una scelta che serbava già da tempo perchè aveva intuito che il presidente non avrebbe costruito una squadra per competere per grossi traguardi e lui, che è un vincente nato, non essendo mai andato oltre un secondo posto, nella peggiore delle ipotesi,  non se l’è sentita di condividere  questa decisione. Lascerà sul tavolo il compenso lordo del prossimo anno che si aggirava sui 18 milioni di euro comprensivi di tutto il suo staff. Dunque, non percepirà neanche una buonuscita. Un risparmio straordinario per il patron azzurro che metterebbe il primo tassello al piano di risparmio sul monte ingaggio dell’annata 26/27. Antonio Conte non avrebbe visto di buon occhio tale strategia di ridimensionamento, cosciente del fatto che non sarebbe stato in grado di combattere per il vertice con Inter, Milan e Juventus.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

LE INTERVISTE – Inter, Inzaghi: “Felice per i miei ragazzi, non facile con una semifinale 2 giorni e mezzo fa”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Partita complessa fino alla magia di Lautaro: […]

22 Gennaio 2024 0 1 min read

Benitez riparte, fiducia alla squadra

La rabbia è sbollita. «Adesso sono ok e pronto per affrontare la prossima partita». Benitez non ha ritrovato il sorriso («Sono qui per vincere, per […]

4 Marzo 2015 0 3 min read

Di Marzio: “Ayew vuole l’Italia: nessun problema d’ingaggio. Taarabt? Non ha la resistenza fisica di Insigne”

Gianluca Di Marzio parla ai microfoni di Marte Sport Live: “Il Napoli è al lavoro da ieri pomeriggio per individuare un sostituto di Insigne. Si […]

11 Novembre 2014 0 37 sec read

Pellegrini (ag. Sarri): “Fa bene Maurizio a lamentarsi dei torti arbitrali”

L’agente di Maurizio Sarri, Alessandro Pellegrini, ai microfoni di Radio Marte ha ripercorso i primi momenti azzurri del tecnico, accennando alla situazione che vive attualmente […]

10 Novembre 2015 0 28 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui