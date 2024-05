Futuro azzurro – Il Napoli di Conte ripartirà da nove degli attuali calciatori della rosa, per la difesa si punta su Buongiorno

Il prossimo allenatore del Napoli, ovvero Antonio Conte, dai rumors pervenuti da più parti, punterà su nove calciatori dell’attuale rosa. Secondo il suo punto di vista sono da confermare i vari Di Lorenzo, Kvataskhelia, Anguissa, Lobotka, Rrahmani, Raspadori, Politano, Meret, Olivera, i quali dovranno essere rivitalizzati ed incentivati a riportare la squadra dove merita di stare. A questi bisognerà aggiungere quattro calciatori di buon livello e con tante ambizioni. In definitiva, l’allenatore ex Tottenham vuole valorizzare tutto l’organico che gli metterà a disposizione il presidente De Laurentiis. Il club deve agire, nel nercato estivo , sulla difesa, punto deboloe dell’annata appena trascorsa. Il preferito sarebbe Alessandro Buongiorno del Torino. Ultimamente il neo Ds Manna e i suoi agenti si sono incontrati per sondare il terreno; i pressuposti per intavolare una trattaiva ci sono ma occorrerà convincere Cairo con un bel gruzzolo di milioni, si parla di 35 più bonus. Lo stesso Conte ha chiamato il difensore della nazionale per convincerlo a seguirlo a Napoli. La società azzurra sarebbe intenzionata ad offrire al giocatore un ingaggio di 2.5 milioni a stagione, fino al 2029. Prossimamente le parti si ritroveranno nel tentativo di chiudere l’affare. Nel caso in cui la trattiva non si concludesse positivamente l’alternativa sarenbe un vecchio nome, quello del ventiquattrenne centrale mancino belga Arthur Theate che, nel 2022, vestì la maglia del Bologna. Il centrale, attualmente è in forza al Rennes, in Ligue 1, con un contratto fino al 2027 ed ha una valutazione di mercato intorno ai quindici e i venti milioni di euro.