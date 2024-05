CONTE – Il Tecnico leccese viene incontro al Napoli abbassandosi l’ingaggio a sei milioni a stagione per tre anni

Come oramai è di dominio pubblico, Antonio Conte sarà il nuovo tecnico del Napoli. Tutto procede, nel migliore dei modi, per portare a termine la trattativa fra le parti. L’allenatore leccese ha accettato, persino, di ridursi l’ingaggio, abbassandolo a sei milioni a stagione per tre anni, senza nessuna clausola contrattuale. L’idea di rimmettersi in gioco in Italia, peraltro, in una squadra disastrata, lo affascina non poco, per giunta il progetto societario gli va a pennello. Sia il presidente che Conte credono l’uno nell’altro, per cui, per il momento, pare che sia un matrimonio ben fatto. Il presupposto migliore per far rinascere, e risvegliare l’orgoglio degli ex campioni d’Italia è rappresentato da una rosa di spessore che non può essere diventata scarsa da un anno all’altro. Antonio Conte ha tutte le carte in regola per motivare i giocatori al punto giusto.Nel frattempo De Laurentiis sta vagliando la sede in cui presentare, probabilmente martedì 4 giugno, ala stampa, il prossimo allenatore azzurro. Si parla del Real Teatro San Carlo, il che sarebbe un gran colpo; il club partenopeo vuol fare le cose in grande stavolta. Insomma è solo questione di ore o, al massimo di qualche giorno per avere l‘annuncio ufficiale dell’arrivo del mister salentino, all’ombra del Vesuvio. Come al solito sarà un tweet del patron a rendere noto l’avvenuto matrimonio.Per la cronaca, Antonio Conte sarebbe l’allenatore più pagato in tutta la storia della società fondata nel 1926 ma si tratterebbe di un investimento garantito che porterà i suoi frutti, almeno questo è l’auspicio della piazza napoletana.