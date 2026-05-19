Conte saluta Palazzo San Giacomo prima dell’addio al Napoli

La ricostruzione del Napoli dopo il decimo posto della stagione 2023/2024 è stato il mantra di Antonio Conte, che adesso è pronto a lasciare la panchina azzurra per affrontare nuove sfide. Un fulmine a ciel sereno, o forse l’epilogo un po’ amaro di un ciclo che si avvia alla conclusione anticipata.

Il legame tra la squadra e il Comune negli ultimi anni si è rafforzato molto: anche per questo motivo nella giornata di ieri il mister salentino, ex Chelsea, Inter e Juventus è passato a palazzo San Giacomo per salutare il sindaco, prima dell’addio ufficiale ai propri giocatori e prima dell’ultima partita al Maradona da allenatore del Napoli.

Antonio Conte pronto a lasciare la squadra e la città di Napoli ieri è passato a Palazzo San Giacomo per salutare il sindaco Gaetano Manfredi accompagnato dal direttore generale del comune Pasquale Granata. Un rapporto di vecchia data tra Manfredi e Conte. Il sindaco, di recente, aveva espresso parole di apprezzamento per il mister: «È un vincente, alla fine contano i risultati e i tifosi vogliono vincere».

Un addio che spiazza la piazza, ma che si consuma nel segno del massimo rispetto istituzionale. La palla passa ora alla società per capire chi erediterà una panchina così pesante, mentre i tifosi si preparano all’ultimo e caloroso saluto allo stadio Maradona.