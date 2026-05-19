Napoli, riecco Sarri: in quota è vicino il ritorno del Comandante (1,80), per i bookie con Conte (16,00) è addio sicuro

Maurizio Sarri è a un passo dal tornare al Napoli. Insieme alla qualificazione alla Champions conquistata domenica, per la squadra campana sono arrivate anche le parole di addio di Antonio Conte, e quello di Sarri è il primo nome sulla lista del presidente Aurelio De Laurentiis, grande favorito per gli esperti delle quote di Sisal e Snai, che – come riporta Agipronews – vedono a 1,80 il ritorno del Comandante sulla panchina degli azzurri. Sarri e De Laurentiis sono pronti a ritrovarsi a otto anni di distanza dalla prima avventura del tecnico in Campania, chiusa con il record dei 91 punti che non bastarono per lo scudetto.

Sarri ha staccato la concorrenza nelle preferenze del Napoli, che vede in Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano le alternative, entrambi a 4,50, mentre è ancora più lontana la suggestione Roberto Mancini, in lavagna a 9,00. Quel che appare certo è che, dopo le parole dal sapore di addio di Conte (“il presidente sa benissimo già da un mese il mio pensiero, gli sarò sempre grato a prescindere da cosa succederà”), un ipotetico ripensamento appare decisamente remoto: la quota della permanenza del tecnico salentino a Napoli è schizzata a 16 volte la posta.

AB/Agipro