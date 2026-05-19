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Napoli, riecco Sarri: in quota è vicino il ritorno del Comandante (1,80), per i bookie con Conte (16,00) è addio sicuro

Vincenzo Letizia 19 Maggio 2026 0 57 sec read

Maurizio Sarri è a un passo dal tornare al Napoli. Insieme alla qualificazione alla Champions conquistata domenica, per la squadra campana sono arrivate anche le parole di addio di Antonio Conte, e quello di Sarri è il primo nome sulla lista del presidente Aurelio De Laurentiis, grande favorito per gli esperti delle quote di Sisal Snai, che – come riporta Agipronews – vedono a 1,80 il ritorno del Comandante sulla panchina degli azzurri. Sarri e De Laurentiis sono pronti a ritrovarsi a otto anni di distanza dalla prima avventura del tecnico in Campania, chiusa con il record dei 91 punti che non bastarono per lo scudetto.

 

Sarri ha staccato la concorrenza nelle preferenze del Napoli, che vede in Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano le alternative, entrambi a 4,50, mentre è ancora più lontana la suggestione Roberto Mancini, in lavagna a 9,00. Quel che appare certo è che, dopo le parole dal sapore di addio di Conte (“il presidente sa benissimo già da un mese il mio pensiero, gli sarò sempre grato a prescindere da cosa succederà”), un ipotetico ripensamento appare decisamente remoto: la quota della permanenza del tecnico salentino a Napoli è schizzata a 16 volte la posta.

AB/Agipro

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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