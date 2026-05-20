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MERCATO NAPOLI – Il Club azzurro, malgrado l’età, non si priverà di Lobotka, lo slovacco verso il prolungamento contrattuale

Armando Fico 20 Maggio 2026 0 45 sec read

Nel Napoli del futuro ci sarà ancora spazio per Stanislav Lobotka, considerato uno dei pilastri dell’organico azzurro. per cui, malgrado l’età, Aurelio De Laurentiis e Manna non  hanno  nessuna intenzione di privarsene. Il regista slovacco  ha un contratto che scade  nel 2027 ma con opzione per un rinnovo e clausola da 25 milioni di euro  esercitabile soltanto entro la metà di luglio da parte di un club estero.  Un centrocampista dello stesso livello di Lobotka non è assolutamente facile da sostituire. Infatti la dirigenza partenopea appare propensa a prolungargli il contratto , però c’è tutto il tempo per discuterne col calciatore. Le sue qualità sono evidenti, pur se quest’anno ha avuto qualche appannamento dovuto alla stanchezza, visto che ha giocato quasi sempre per gli interi 90 minuti. Il suo alter ego, ovvero Gilmour ha collezionato un minutaggio assai ridotto. Dunque, il Napoli ripartirà da questo giocatore, ritenuto un elemento indispensabile nel nuovo progetto del presidente.

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