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ANTONIO CONTE – Oggi, al Centro Sportivo, il mister parlerà alla squadra, annunciando il suo addio al Napoli

Armando Fico 20 Maggio 2026 0 43 sec read

L’allenatore del Napoli ha deciso di dire andar via, nonostante il presidente Aurelio De Laurentiis volesse confermarlo e addirittura prolungargli il contratto di un altro anno. Forse, Antonio Conte  ha ritenuto di aver già dato tutto alla causa azzurra, vincendo uno scudetto , una Supercoppa e lasciando la squadra  in Champions e al secondo posto. A suo avviso, più di questo non poteva fare, per cui ha chiuso un ciclo, difficilmente migliorabile. Il tecnico salentino siederà sulla panchina del  Napoli, per l’ultima volta, domenica, a Fuorigrotta,  contro l’Udinese, dopodiché farà fagotto e lascerà il capoluogo campano. Intanto quest’oggi . a Castel Volturno, il mister annuncerà alla squadra la sua decisione, ma per il suo addio domani,  ci sarà una braciata, organizzata dal capitano capitano Giovanni Di Lorenzo, sempre al Centro Sportivo della provincia casertana.   In quest’occasione, l’allenatore spiegherà le motivazioni della scelta di concludere l’avventura napoletana.

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