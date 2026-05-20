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Nuovo Allenatore azzurro – Per fine mese Aurelio De Laurentiis comunicherà il nome del neo tecnico del Napoli

Armando Fico 20 Maggio 2026 0 1 min read

Che Conte andasse via da Napoli, a fine stagione, il presidente De Laurentiis lo sapeva da oltre un mese, perché lo stesso allenatore glielo aveva già anticipato, affinché avesse il tempo di cercare un nuovo tecnico da mettere alla guida della squadra. L’imprenditore cinematografico  e il direttore sportivo sono al lavoro con le idee molto chiare. Al momento sono stati interpellati ben sette tecnici, difatti, Italiano, Grosso, Maresca, Fabregas, Thiago Motta, Simone Inzaghi e Gianpiero Gasperini sono stati contattati dalla dirigenza partenopea. Però nessuno di questi nomi, ha convinto la società che resterebbe ancorata ad un ritorno di Maurizio Sarri. Perchè De Laurentiis propenderebbe  per il tecnico toscano? Le motivazioni potrebbero essere le seguenti: la volontà reciproca di ritrovarsi dopo tanti anni, l’affetto del buon Maurizio verso la città partenopea, dove peraltro è nato,  il desiderio forte di ritornare ad allenare il Napoli, col quale, nel 2018 gli è stato scippato uno scudetto. La stima del patron azzurro verso una persona seria che, oltretutto conosce benissimo l’ambiente., infine quella nostalgia calcistica che entrambe le parti condividono. Duque Maurizio Sarri resta in pole position per la successione di Conte. Molto probabilmente, nella prossima settimana, la trattativa dovrebbe andare in porto, cosicché, per fine mese ci sarà anche l’annuncio ufficiale da parte del Presidente del nome del neo tecnico azzurro. D’altronde  il Napoli non vuole perdere altro tempo sul mercato degli allenatori , ben consapevole che le scelte veloci permettono una migliore programmazione, in vista della prossima stagione. Pertanto, tra meno di dieci giorni,  avremo la fumata bianca che ci dirà “Habemus allenatorem”

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