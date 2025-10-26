EDITORIALE

EDITORIALE – Il Napoli risorge dalle ceneri di Eindhoven e con il cuore, l’anima e l’orgoglio batte l’Inter 3-1

Armando Fico 26 Ottobre 2025 0 2 min read

Editoriale. Il Napoli c’è,  dimenticata in fretta la disfatta olandese, gli azzurri, ieri, sono risorti dalle ceneri di Eindhoven, conquistando tre punti molto importanti, grazie al successo, forse inaspettato, contro l”Inter per 3 a 1. Miglior risposta, la squadra di Conte non poteva dare, tutti la davano per cotta e spacciata, pronosticando una vittoria dei nerazzurri, che venivano, a Fuorigrotta, col biglietto da visita di sette vittorie di fila. Invece, Lautaro e compagni sono incappati nella terza batosta di questo campionato, che costerà tantissimo nella lotta scudetto. Perdere gli scontri diretti pregiudica, non poco, l’andamento della stagione. Quella del Napoli si è rivelata una vittoria cercata col cuore, l’anima e l’orgoglio. La svolta della gara è stata il calcio di rigore, assegnato, al minuto 33, ai padroni  di casa, dall’assistente e non dall’arbitro, il quale aveva lasciato proseguire, ma il richiamo del suo collaboratore lo ha indoto a fischiare il fallo su Di Lorenzo in area e a concedere il penalty, forse inesistente, trasformato poi impeccabilmente da De Bruyne, costretto, in seguito, a chiedere la sostituzione a causa di un problema muscolare simile a quello del 2023. Un infortunio serio al bicipite femorale destro. E con questo ennesimo infortunio, l’infermeria azzurra si riempie ancora. Ricordiamo che sono out, ovviamente, Lukaku, Rrahmani, Hojlund e Meret. Per il belga si prevede, come minimo, un mese di stop. Con questo risultato il team di Antonio Conte, oggi è tornato in testa alla classifica, in solitudine, con 18 punti e mal che vada può essere raggiunto soltanto dalla Roma di Gasperini, in caso di un blitz a Reggio Emilia con il Sassuolo. Contro i vice campioni d’Italia gli azzurri hanno sofferto nel finale del primo tempo, ma dopo, nella ripresa, hanno giocato quel calcio all’italiana, mai morto. Ancora una volta, a relizzare le reti vincenti sono stati Mc Tominay ed Anguissa, i quali, sia l’anno scorso che quest’anno, hanno il vizietto del gol. Con l’uscita del campione ex City, abbiamo rivisto la squadra del quarto scudetto, una formazione unita, solida e combattiva su tutti i palloni. Esultano, finalmente, i tifosi, sugli spalti del Maradona che al fischio finale dell’arbitro,  hanno intonato la canzone “O’ surdato Nammurate” e quelli davanti alla Tv. Oltre ad Anguissa e Mc Tominay, meritevoli di un 8 pieno in pagella, si sono distinti il brasailiano immortale Juan Jesus e Spinazzola, autori di una buonissima prestazione. Se spesso è stato criticato per le sue mosse e i suoi moduli, ieri, l’allenatore salentino è tornato quello che conoscevamo, per cui è giusto lodare anche lui. Conte e il Napoli non sono morti, anzi sono vivi e vegeti, come i gatti, hanno sette vite, dimostrandolo dopo il disastro in Champions. Inutile dire che, da parte interista, a cominciare da Marotta, ci sono state tante recriminazioni per il rigore dato al Napoli, senza il quale, secondo il presidente ed i giocatori nerazzurri, non ci sarebbe stata la sconfitta. Nulla di più falso. Nel secondo tempo l’Inter è sparita dal campo, subendo le offensive partenopee. Come ha giustamete affermato Chivu, in conferenza stampa, in Italia si piange troppo.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Roano, Scozzafava, Costantino, Galdi, Cuozzo e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

“Un Calcio alla Radio” con Francesco Di Somma, Giovanni Scotto e Ciro Troise  Roano: “Il nuovo “Maradona” non esclude la costruzione di un altro stadio […]

23 Ottobre 2025 0 4 min read

LE INTERVISTE – Napoli, Di Lorenzo risponde alle critiche: «Rigore? Non è simulazione, contatto da dietro c’è stato»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a DAZN nel post-partita della vittoria contro l’Inter e ha affrontato il tema del rigore che […]

25 Ottobre 2025 0 51 sec read

EDITORIALE – Querelle San Paolo: De Laurentiis ha ragione

Tiene banco in queste ore la querelle tra il Comune e il Calcio Napoli sulla questione concerti al San Paolo: 3 luglio Vasco Rossi e […]

29 Giugno 2015 0 2 min read

EDITORIALE – Stadio San Paolo, un cantiere di preoccupazioni!

Sabato 25 Agosto ore 20:30, rischia di essere una data piuttosto importante per la stagione del Napoli, non solo perché a far visita ai partenopei […]

10 Agosto 2018 0 3 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui