ANTICIPI DI A DEL SABATO – L’Inter cade a Napoli, successo dell’Udinese sul Lecce, pari in Parma – Como e Cremonese – Atalanta

Giocati ieri, dopo quello tra il Milan e il Pisa di venerdì, terminato 2-2, nel sabato di A, valido per l’ottava giornata, ci sono stati altri quattro anticipi, questi i risultati:
Parma – Como 0-0
Udinese – Lecce 3-2
Napoli – Inter 3-1
Cremonese – Atalanta 1-1
In virtù del successo contro i nerazzurri, il Napoli torna da solo in vetta alla classifica con 18 punti, in attesa del match odierno della Roma col Sassuolo. Qualora i giallorossi di gasperini voincessero a Reggio Emilia, aggancerebbero gli azzurri al primo posto. La domenica del pallone prevede, inoltre altre quattro partite tra cui spicca il posticipo seraletra Lazio e Juventus.