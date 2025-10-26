NewsMix24

ANTICIPI DI A DEL SABATO – L’Inter cade a Napoli, successo dell’Udinese sul Lecce, pari in Parma – Como e Cremonese – Atalanta

Armando Fico 26 Ottobre 2025 0 32 sec read

Giocati ieri, dopo quello tra il Milan e il Pisa di venerdì, terminato 2-2, nel sabato di A, valido per l’ottava giornata,  ci sono stati altri quattro anticipi, questi i risultati:

Parma – Como 0-0

Udinese – Lecce 3-2

Napoli – Inter 3-1

Cremonese – Atalanta 1-1

In virtù del successo contro i nerazzurri, il Napoli torna da solo in vetta alla classifica con 18 punti, in attesa del match odierno della Roma col Sassuolo. Qualora i giallorossi di gasperini voincessero a Reggio Emilia, aggancerebbero gli azzurri al primo posto. La domenica del pallone prevede, inoltre altre quattro partite tra cui spicca il posticipo seraletra Lazio e Juventus.

