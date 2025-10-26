Napoli, emergenza infortuni: fuori anche Neres. Conte nel mirino per la gestione dei cambi

Il Napoli continua a perdere pezzi proprio nel momento in cui la stagione necessiterebbe dell’ apporto di tutti i calciatori in rosa. Dopo l’infortunio di De Bruyne, le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore, anche David Neres è costretto al forfait per la trasferta di Lecce. L’ala brasiliana ha accusato un forte affaticamento muscolare e difficilmente riuscirà a recuperare per la gara di martedì.
Un nuovo stop che riapre il dibattito sulla gestione fisica e tattica della squadra da parte di Antonio Conte. Dalla tribuna, molti hanno notato come Neres mostrasse chiari segnali di stanchezza già da tempo: perché non intervenire prima? La domanda sorge spontanea, soprattutto considerando la lunga lista di acciacchi muscolari che sta penalizzando il gruppo azzurro.
È qui che l’indice torna a puntare sull’allenatore. Non solo per la preparazione atletica, apparsa fin troppo intensa in alcuni frangenti, ma anche per la gestione delle sostituzioni in corso d’opera. E a Lecce, ancora una volta, Conte dovrà inventarsi un undici d’emergenza.
di Vincenzo Letizia