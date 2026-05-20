NAPOLI vs UDINESE – Da oggi alle 15 parte la vendita libera dei tagliandi per il match di domenica alle 18, contro i friulani

Da oggi alle ore 15, in base alle scorte disponibili, parte la vendita libera dei tagliandi per la gara di domenica 24 maggio, alle ore 18, al Maradona, contro l’Udinese, valida per l’ultima di campionato che deciderà se gli azzurri centreranno il secondo posto, a scapito del Milan. Qui, di seguito i prezzi praticati dalla SSCN per questa partita:
|Settore
|INTERO
|U30
|U14
|CURVE INFERIORI
|25,00 €
|14,00 €
|10,00 €
|CURVE SUPERIORI
|40,00 €
|25,00 €
|20,00 €
|DISTINTI INFERIORI
|55,00 €
|30,00 €
|25,00 €
|DISTINTI SUPERIORI
|65,00 €
|40,00 €
|30,00 €
|DISTINTI SUPERIORI PREMIUM
|75,00 €
|45,00 €
|35,00 €
|TRIBUNA NISIDA
|85,00 €
|50,00 €
|40,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO
|105,00 €
|65,00 €
|50,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM
|120,00 €
|70,00 €
|60,00 €
Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone, oppure il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.