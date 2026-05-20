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NAPOLI vs UDINESE – Da oggi alle 15 parte la vendita libera dei tagliandi per il match di domenica alle 18, contro i friulani

Armando Fico 20 Maggio 2026 0 37 sec read

Da oggi alle ore 15, in base alle scorte disponibili, parte la vendita libera dei tagliandi per la gara di domenica 24 maggio, alle ore 18, al Maradona, contro l’Udinese, valida per l’ultima di campionato che deciderà se gli azzurri centreranno il secondo posto, a scapito del Milan. Qui, di seguito i prezzi praticati dalla SSCN per questa partita:

Settore INTERO U30 U14
CURVE INFERIORI 25,00 € 14,00 € 10,00 €
CURVE SUPERIORI 40,00 € 25,00 € 20,00 €
DISTINTI INFERIORI 55,00 € 30,00 € 25,00 €
DISTINTI SUPERIORI 65,00 € 40,00 € 30,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 75,00 € 45,00 € 35,00 €
TRIBUNA NISIDA 85,00 € 50,00 € 40,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 105,00 € 65,00 € 50,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 120,00 € 70,00 € 60,00 €

 

Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone, oppure  il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.

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