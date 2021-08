Come anticipato dal nostro direttore Vincenzo Letizia sul gruppo ufficiale di Pianetazzurro nella giornata di ieri, il Napoli in queste ore, secondo quanto riferito da Sky Sport, è in costante contatto col Fulham per André Zambo Anguissa, mediano classe 95′ del Camerun. La formula, ovviamente, è quella del prestito: si tratta, a poche ore dalla chiusura di questo calciomercato estivo.