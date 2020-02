Valter De Maggio si sbilancia a “Radio Gol”: “Il Napoli eliminerà il Barcellona”

Finalmente il Napoli ritrova morale e serenità dopo i due successi esterni contro l’Inter in Coppa Italia e contro il Cagliari in campionato. Due successi di misura con la porta inviolata che rappresentano una novità assoluta. Vittorie meritate e significative che tuttavia non devono restare isolate. Gattuso impreca la continuità, gli ultimi alti e bassi non devono più ripetersi ha tuonato il mister azzurro ai suoi giocatori. Per il momento le premesse sono buone, visto che il trend negativo di 11 partite consecutive con gol al passivo in campionato, si è interrotto. Intanto manca giusto una settimana alla grande sfida di Champions League al San Paolo, con la corazzata Barcellona di Messi. Si tratta di un ottavo di finale, turno di andata, molto prestigioso che naturalmente regala lustro a tutta la realtà Napoli. La sfida, inutile dirlo,almeno sulla carta, appare assai proibitiva e conquistare i quarti sarebbe davvero un sogno, eppure c’è chi nutre tanto ottimismo: infatti il noto conduttore della trasmissione radiofonica “Radio Gol”, molto seguita dai tifosi azzurri, ovvero Valter De Maggio crede nel miracolo come accadde alla Roma nella passata stagione. I giallorossi, difatti, riuscirono a sbattere fuori gli spagnoli grazie ad un 3 a 0 in rimonta, all’Olimpico, anche con un gol di Manolas, oggi al Napoli, dopo aver subito un mortificante 4 a 1 al Camp Nou. Nessuno dopo il risultato dell’andata avrebbe scommesso un centesimo sul passaggio del turno dei capitolini, invece, visto che il calcio non è una scienza esatta e come si suol dire il pallone è rotondo, il pronostico fu nettamente ribaltato. Il giornalista napoletano si è detto convinto del passaggio del turno degli azzurri: infatti dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha affermato: “Sono certo che il Napoli eliminerà il Barcellona dalla Champions League“. Amen , ovviamente, la nostra risposta!

