De Laurentiis invia messaggi di pace alla squadra incitandola alla riscossa

In occasione dell’anteprima del nuovo film prodotto dal presidente Aurelio De Laurentiis, dal titolo “Si vive una volta sola”interpretato da un cast di attori di alto livello, tra cui Carlo Verdone, tutta la squadra del Napoli ha assistito alla proiezione dello stesso nelle sale del multicinema The Space di Fuorigrotta. Quello tra l’imprenditore cinematografico e l’attore romano Verdone si è rivelato, fin dall’inizio, un sodalizio perfetto, cominciato ben 15 anni fa con la famosissima prima pellicola intitolata “Manuale d’amore”. Il presidente De Lauremtiis ha richiesto esplicitamente la presenza sul palco dello Space di tutta la rosa azzurra e dello staff tecnico. Il patron ha distribuito un pò a tutti sorrisi e parole di stima ed affetto, dedicando persino un buffetto quasi paterno al difensore senegalese Koulibaly, instaurando così un clima di serenità e tranquillità che non si vedeva da tempo. Insomma una sorta di messaggi di pace affinchè i giocatori tornino quelli di un tempo per recuperare il terreno perduto in campionato. Un rapporto umano ritrovato che non può che giovare alla squadra in vista dei delicatissimi match che attendono il Napoli nei prossimi giorni. In sostanza la serata di svago di ieri è caduta a pennello prima di riprendere da stamattina la preparazione per la trasferta di venerdì a Brescia nel primo anticipo della venticinquesima giornata di serie A. De Laurentiis ha chiuso il suo discorso con queste testuali parole, sicuramente ad effetto: “Forza ragazzi recuperiamo il terreno perduto”.

Questo articolo è stato letto 113 volte