IL PUNTO SULLA A, seconda giornata

Si è conclusa, ieri sera, anche la seconda giornata di serie A, un turno all’insegna delle cosiddette big, fatta eccezione per la Juventus. Visti già i risultati degli anticipi di venerdì e sabato, nella domenica calcistica si sono confermate il Napoli, vittorioso sul finire del match, a Marassi contro il Genoa, per 2 a 1, il Milan, che travolto al Meazza il Cagliari per 4 a 1 e la Roma, capace di espugnare l’Arechi di Salerno per 4 a 0. Pari ad occhiali, invece tra Sassuolo e Sampdoria. Dunque, in virtù di tali risultati, comandano la classifica, a punteggio pieno, ben cinque formazioni, ovvero Lazio, Inter, Roma, Milan e Napoli. Ora il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale italiana campione d’Europa che sarà impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del novembre 2022. Appuntamento quindi al weekend dell’11/12 settembre per la terza giornata nella quale spiccano due big match, Napoli – Juventus e Milan – Lazio.