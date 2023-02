ANTEPRIMA PARTITA – Champions, Eintracht Francoforte vs Napoli, azzurri in Germania per vincere

Sta per ripartire l’avventura in Champions League del Napoli, che, domani sera, andrà a far visita all’Eintracht Francoforte, sesta in Bundesliga e squadra abbastanza ostica ma inferiore al team di Spalletti, padrone del campionato italiano e mina vagante, temutissimo da tutte le pretendenti alla vittoria finale. Quello tedesco costituisce un crocevia importantissimo nella stagione dei partenopei, i quali, coscienti della propria forza vanno alla ricerca della qualificazione ai quarti di finale del prestigioso torneo continentale. Sarebbe la prima volta in assoluto nella storia di questo club. L’ottima condizione di forma della squadra consente di ben sperare per conseguire il passaggio del turno che annovererà le migliori otto d’Europa. Per il Napoli, macchina da guerra con le micidiali armi Osimhen-Kvaratskhelia, nulla è precluso in una stagione straordinaria. Mister Spalletti è estremamente concentrato sulla partita ed ha caricato i suoi ragazzi al fine di sfruttar un’occasione ghiotta e quasi irripetibile per scrivere un’altra pagina di storia. Del resto, finora gli azzurri, nel girone eliminatorio, stravinto, hanno messo sotto formazioni di tutto rispetto come Liverpool e Ajax che di trofei europei ne hanno vinti diversi. Dal canto suo, la squadra guidata da Oliver Glasner , mira ad una nuova qualificazione alla massima manifestazione europea anche il prossimo anno e punta ai quarti di quella in corso, pur sapendo che il Napoli rappresenta un ostacolo molto difficile da superare. Un obiettivo certamente ambizioso che, i tedeschi, tra le mura amiche, intendono ipotecare con un successo. Se qualcuno non lo ricordasse l”Eintrecht, nella passata stagione, ha vinto l’Europa League, il che costituisce un bel biglietto da visita. Riguardo l’undici che scenderà in campo, l’allenatore del Francoforte opterà per la squadra base, affidandosi alla fantasia di Jesper Lindstrom e Mario Gotze alle spalle dell’unica punta Randal Kolo Muani. In casa Napoli, visto l’ampio margine di vantaggio accumulato in campionato, gli azzurri possono concentrarsi sull’impegno europeo con grande ottimismo ed entusiasmo. Il tecnico toscano, anche stavolta, schiererà la consueta formazione titolare, trascinata dalla coppia gol formata dal georgiano e dal nigeriano, che, in ottica carnevalesca sarà. ancora, mascherato. I due attaccanti hanno realizzato 28 reti in due in A. Ecco, pertanto le possibili formazioni del match:

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Melo, Hasebe, Ndicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo. All.: Oliver Glasner

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Luciano Spalletti

Relativamente alle statistiche di questo ottavo di finale, c’è poco da dire; gli unici due precedenti risalgono all’edizione della Coppa Uefa 1994/95, quando la formazione della Bundesliga vinse entrambe le gare di andata e ritorno per 1 a 0, eliminando i partenopei. Domani, quindi, ci sarà l’opportunità della rivincita, per “vendicare” quell’eliminazione.