IL PUNTO SULLA A dopo la 23esima giornata- Vincono le romane e i bianconeri, Atalanta k o in casa con il Lecce

Ieri sera, ad eccezione del match di questo lunedì tra Torino e Cremonese, si è consumata la 23esima giornata di massima serie, che ha visto i successi di Lazio e Roma, rispettivamente a Salerno, per 2 a 0 e all’Olimpico per 1 a 0 sul Verona che non approfitta delle sconfitte delle dirette rivali per la salvezza, Salernitana e Spezia. Nuovo stop interno, invece, per gli orobici che subiscono l’onta della sconfitta ad opera del Lecce, per 1 a 2, rivelatosi squadra ammazza grandi. Terzo successo di fila per i bianconeri di Allegri che espugnano il Picco di La Spezia per 2 a 0, mettendo in serio pericolo la permanenza in A della compagine ligure. Infine il derby toscano fra Fiorentina e Empoli finisce in parità, 1 a 1.