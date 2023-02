IL FISCHIETTO – Eintracht Francoforte vs Napoli dovrebbe essere affidata al portoghese Artur Dias

Non è ancora ufficiale, tuttavia, secondo voci di corridoio provenienti dall‘Uefa, l’arbitro che dirigerà il match Eintracht Francoforte vs Napoli di Champions League di dopodomani, valido per l’ andata degli ottavi della manifestazione continentale, sarà il portoghese Artur Dias, col quale collaboreranno gli assistenti Soares e Ribeiro, mentre al Var ci sarà il connazionale Tiago Martins. Per il fischietto lusitano si tratterà della terza presenza in campo europeo, in questa in stagione, dopo Copenaghen-Manchester City e Liverpool-Ajax.