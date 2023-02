ANTICIPI DI A del sabato – 23esima giornata, vincono Milan, Inter e Bologna

Nei tre anticipi del sabato di serie A, validi per il 23esimo turno di campionato, si sono registrati i successi delle due milanesi e del Bologna. Il Milan, infatti, ha conseguito l’ennesima vittoria per 1 a 0, a Monza, mentre il Bologna ha espugnato il terreno di gioco del Ferraris di Genova, inguaiando la Sampdoria, oggi sul baratro della B. Infine l’Inter, contro una buona Udinese è riuscita a centrare l’obiettivo difesa del secondo posto, vincendo per 3 a 1., mantenendo, pertanto, il vantaggio sui rossoneri di tre lunghezze. La domenica del pallone prevede altre cinque partite, a cominciare dal lunch match delle 12,30 tra Atalanta e Lecce, poi alle 15 in campo la Fiorentina contro l’Empoli, e la Salernitana contro la Lazio, quindi, alle 18, spazio a Spezia – Juventus e in serata ci sarà il posticipo Roma – Verona. La giornata si chiuderà, domani sera, con l’ultima gara tra Torino e Cremonese.