IL FISCHIETTO: Sassuolo vs Napoli sarà diretta da Pezzuto di Lecce

Il designatore arbitrale ha scelto, per la gara Sassuolo vs Napoli, in programma dopodomani, alle 20,45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il fischietto leccese Ivano Pezzuto, con il quale agiranno come assistenti Alassio e Liberti, in qualità di quarto uomo Di Martino ed in sala Var Nasca e De Meo. Per la cronaca, il trentasettenne arbitro pugliese è arrivato in serie A, nel 2015, dirigendo il match Sassuolo – Palermo. Non ha mai incrociato il Napoli, finora. Pezzuto viene visto come un arbitro casalingo ma in realtà ama molto il dialogo anche se la personalità non gli manca affatto.