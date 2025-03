IL PUNTO SUKLLA A – 30esima giornata, tutto invariato in vetta alla classifica, dopo i successi di Inter e Napoli, Atalanta k o a Firenze, Cagliari verso la salvezza

La trentesima giornata di serie A, disputata ieri, a cui mancano ancora due gare che si giocheranno quest’ogi nel Momnday Night, ossia lo scontro diretto Verona – Parma e Lazio Torino, ha visto i contemporanei successi col puntegguio di 2 a 1 dell’Inter in casa con l‘Udinese e del Napoli, a Fuorigrotta contro il Milan. Dunque, gli azzurri restano in scia della capolista, sempre con tre punti di svantaggio, fuori dalla lotta scudetto, invece l’Atalanta,battuta, di misura, al Franchi di Firenze grazie al sedicesimo gol in campiobnato di Kean. In zona salvezza, grande passo in avanti del Cagliari che ha sconfitto in Sardegna, per 3 a 0, il retrocesso Monza. Pertanto, per il titolo, sarà solo duello a due, con la squadra di Inzaghi che avrà almeno, quattro partite in più della formazione di Conte, la quale potrebbe avantaggiarsi di tale situazione.