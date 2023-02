Champions League – Eintracht Francoforte vs Napoli, in diretta e in chiaro, domani sera, su Canale 5

I tifosi azzurri, domani sera, avranno l’opportunità di seguire la loro squadra del cuore, impegnata nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, in trasferta contro il Francoforte, in diretta ed in chiaro sull’emittente Mediaset Calale 5, a partire dalle ore 20,45. La trasmissione dell’evento calcistico europeo rientra, infatti, nel palinsesto che prevede una partita di una formazione italiana, impegnata nel massimo torneo continentale, di martedì. Una buona notizia per tutti i sostenitori del Napoli e di tutti gli appassionati di calcio che, in questa stagione, stanno ammirando le magnifiche gesta di Osimhen, Kvaratskhelia e compagni.