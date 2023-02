Rafa Benitez: “Per me il Napoli ha tutte le carte in regola per vincere la Champions League”

Rafa Benitez, ex allenatore di Liverpool, Real Madrid e anche Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dove si è espresso sulla stagione dei campani e ha parlato delle possibilità di grandi traguardi degli uomini di Spalletti.

Queste le sue parole: “Quando si parla di favoriti in Champions League tutti danno sempre gli stessi nomi, il Real Madrid, il Manchester City , il Bayern eccetera. Ma occhio al Napoli. Per me il Napoli ha tutte le carte in regola per imporsi anche in Europa. Sono in fiducia, non hanno nulla da perdere, giocano bene, hanno un ampio vantaggio in campionato che quindi non rappresenterà una grande distrazione a livello fisico e mentale. Possono andare avanti in Europa e più lo faranno e più cresceranno. E poi so bene cosa vuol dire l’euforia di una città come Napoli in termini di appoggio alla squadra. Quindi: perché no? Con questo non sto dicendo che il Napoli vincerà la Champions League, ma solo che può farcela”.