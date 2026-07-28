31 Luglio – Mega Festa della tifoseria azzurra per il Centenario del Napoli

Tra tre giorni, ossia il 31 luglio, si svolgerà la grande festa di popolo partenopeo, per celebrare i 100 anni del Napoli. Il mondo Ultras, pertanto ha predisposto una serie di eventi, affinché tutti siano coinvolti nella manifestazione. Il raduno ci sarà venerdì prossimo,alle ore 17 in Piazza dei Martiri, a Napoli. La fiolla di tifosi, ai quali è stato raccomandato di dotarsi di sciarpa azzurra e di bandiere con i colori della maglia della squasdra del cuore. attraverserà diverse strade del centro cittadino; Verso le 19, il corteo raggiungerà la Rotonda Diaz, nelle vicinanze del Lungomare, in cui sarà allestito uno spazio per dare il via alla mega festa. Qui verrà organizzata una mostra fotografica sulla storia del Napoli con l’esposizione di maglie e con l’intervento di numerosi ospiti che hanno fatto la storia del club; inoltre un’area speciale sarà dedicata al mitico Diego Armando Maradona.

Accompagnati dalla musica, si attenderà la mezzanotte, allo scoccare della quale, tutto il lungomare si illuminerà, grazie alle torce che i tifosi dovranno portare con loro e accendere quando sarà già 1° agosto.

Per l’occasione, è stato anche creato un profilo Instagram su cui leggere il programma.