COPERTINA

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana

Vincenzo Letizia 28 Luglio 2026 0 1 min read

Sarà Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

A darne notizia è stato il presidente federale Giovanni Malagò in occasione del Consiglio Federale di quest’oggi. Ci sarà un posto anche per Claudio Ranieri, il quale assumerà il ruolo di direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini.

Per Mancini l’esordio bis avverrà in casa – a Roma – il prossimo 25 settembre nella sfida di Nations League contro il Belgio. Una competizione che vedrà il tecnico marchigiano protagonista per la terza volta sulla panchina dell’Italia, con l’obiettivo di migliorare i due terzi posti conquistati nel 2021 e nel 2023. Un ritorno subito con trionfo finale resta comunque un’impresa complessa: come riporta Agipronews, il successo in Nations League si gioca a quota 33,00 su Snai.

Il secondo appuntamento chiave in ordine temporale sarà poi il Campionato Europeo, ultimo grande successo della Nazionale. L’Italia sogna il terzo titolo continentale della sua storia — che per Mancini sarebbe il secondo personale dopo il trionfo di Wembley — un’ipotesi attualmente proposta a 20 volte la posta.

Il vero sogno — ma anche il più grande cruccio degli appassionati azzurri — resta però il Mondiale, torneo da cui la Nazionale è assente da tre edizioni consecutive. L’obiettivo primario sarà garantirsi il ritorno nella fase finale della rassegna iridata, ma se l’appetito vien mangiando, l’ipotesi di alzare la Coppa del Mondo tra quattro anni è proposta dagli esperti di Betpassion a quota 35,00.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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