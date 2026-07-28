BOLLETTANDO

Calciomercato Inter: Frattesi ai margini del progetto Chivu: quote rasoterra per l’addio (1,15)

Vincenzo Letizia 28 Luglio 2026 0 41 sec read

ROMA – Ai margini del progetto tecnico di Christian Chivu (22 presenze e 0 reti con l’Inter in Serie A lo scorso anno) la situazione non sembra destinata a cambiare per Davide Frattesi nella prossima stagione. Da astro nascente del calcio italiano a “esubero di lusso”, l’ex Sassuolo è a un passo dall’addio in questo calciomercato estivo: ne sono convinti i bookmaker di Snai e Sisal che, riporta Agipronews, pagano 1,15. Potrebbe prendere la via della cessione anche un pilastro nerazzurro degli ultimi anni come Alessandro Bastoni, capace di attrarre l’attenzione di grandi club europei nonostante non sia reduce dalla sua stagione migliore, come sa bene la Nazionale. Il cambio di maglia è offerto a 3,00. Tornando a centrocampo, altro nome a rischio è quello di Piotr Zielinski, possibile sacrificato in nome del rinnovamento della rosa. La vendita del polacco vale 6,00 volte la posta.

 

DVA/Agipro

avatar dell'autore
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
Vedi la biografia completa
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Napoli-Atalanta, Conte vuole tornare a vincere: azzurri in pole nella prima di Palladino, in quota comanda il gol dell’ex di Hojlund

ROMA – Tre sconfitte nelle ultime sette partite giocate, una vetta della classifica da riconquistare: il Napoli si presenta alla sfida casalinga con l’Atalanta quasi […]

21 Novembre 2025 0 1 min read

Real-Napoli, Mertens contro i “giganti”: la doppietta al Bernabeu vale 12,50

ROMA – Un confronto impensabile per chiunque, ma forse non per i tifosi del Napoli. Il sogno di superare il Real Madrid e la qualificazione […]

14 Febbraio 2017 0 1 min read

Lascia il Manchester City per laurearsi a Oxford: quando lo studio batte il pallone

Una vicenda che ha fatto il giro del mondo e che riguarda Han Willhoft-King, giovane promessa del calcio inglese  La notizia è ormai nota: Han Willhoft-King, giocatore […]

26 Novembre 2025 0 1 min read

LA SCALETTA & LA BOMBA – Terzo step di fuoco, la classifica inizia a pesare

Dopo i primi due step centrati senza errore, oggi giochiamo il terzo della ‘SCALETTA‘:  https://www.scommettendo.it/XSport/pages/xsport-checkbet.jsp?ticket=DF07E4070C0FA383130B&system_code=SCOMMETTENDO&language=itInoltre, proponiamo anche una ‘BOMBA’, una quota 25: Per essere […]

12 Luglio 2020 0 30 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui