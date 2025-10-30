NEWS

Billy Gilmour: «Con Como e Eintracht ci vorrà la spinta del Maradona»

Vincenzo Letizia 30 Ottobre 2025 0 40 sec read

Le dichiarazioni del regista scozzese

In un’intervista a Radio CRC, Billy Gilmour ha parlato a cuore aperto del momento del Napoli, dei prossimi impegni contro Como ed Eintracht, e delle sue condizioni fisiche prima della trasferta col Lecce.

“Lecce-Napoli? La cosa più importante sono i tre punti… Prima della partita non mi sentivo bene, ma durante la gara sono stato meglio”

Il centrocampista azzurro ha ribadito la flessibilità tattica del gruppo: “Sappiamo come lavora il mister, possiamo adattarci con tre o quattro centrocampisti. Ci alleniamo per essere pronti a ogni scenario.”

Sul futuro e le sfide europee, Gilmour non nasconde ambizioni: “L’Eintracht e anche il Como saranno avversari da non sottovalutare. Servirà il Maradona per queste partite”.

Infine, l’obiettivo personale: “Mi piacerebbe segnare di più, dare qualcosa in più alla squadra”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

LE INTERVISTE – Atalanta, Lookman: “Fieri del risultato, non era facile. Pallone d’Oro? Prima la squadra”

Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 sul Napoli: “Grande prestazione della squadra e di De Ketelaere, non era facile […]

3 Novembre 2024 0 19 sec read

La Gazzetta sul Napoli: “A Torino è mancata la mentalità: ha pensato solo a gestire”

La Gazzetta dello Sport punta il dito controla mentalità del Napoli allo Juventus Stadium: “La manovra è quella, a memoria, ennesimo attestato della bravura di Sarri. […]

14 Febbraio 2016 0 30 sec read

Napoli, Pepe Reina vorrebbe discutere il rinnovo del contratto

​ Secondo quanto riportato da Il Mattino Pepe Reina gradirebbe iniziare a discutere con il Napoli il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2018, quando avrà […]

11 Agosto 2016 0 13 sec read

Napoli, la probabile formazione di Gattuso contro il Parma

Il Napoli è pronto al debutto in Serie A. Dopo le difficoltà della scorsa stagione, conclusa al settimo posto, la squadra di Gattuso vuole ripartire forte: l’obiettivo è il ritorno in Champions […]

19 Settembre 2020 0 29 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui