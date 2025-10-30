NEWS

Largo Maradona, intesa tra Comune e commercianti: “Un simbolo di rinascita per Napoli”

Vincenzo Letizia 30 Ottobre 2025 0 55 sec read

Napoli – Un gesto di dialogo e collaborazione per restituire ordine e valore a uno dei luoghi più iconici della città. Nel giorno del compleanno di Diego Armando Maradona, il Comune di Napoli ha avviato un accordo con i commercianti di Largo Maradona, grazie anche al contributo della Camera di Commercio, per regolarizzare e amministrare un’area ormai divenuta simbolo mondiale della passione partenopea.

L’intesa prevede che la gestione del Largo passi ufficialmente sotto la competenza comunale, garantendo così regole chiare, una migliore manutenzione e un piano di valorizzazione che tuteli la memoria del Pibe de Oro e, al tempo stesso, promuova l’immagine dei Quartieri Spagnoli, oggi fulcro turistico e culturale di Napoli.

“Un gesto concreto per trovare una soluzione amministrativa e regolare un luogo che appartiene a tutti i napoletani – si legge nella nota –. L’obiettivo è assicurare decoro, sicurezza e promozione di un’area che rappresenta la rinascita della città.”

Largo Maradona, divenuto negli anni meta di migliaia di tifosi e visitatori, sarà così al centro di un nuovo progetto di valorizzazione urbana, che unisce memoria sportiva, identità popolare e spirito imprenditoriale.

Vincenzo Letizia

