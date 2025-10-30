Scudetto, l’Inter vola in campo e in quota: Chivu stacca il Napoli di Conte, per i bookie resiste la Roma

ROMA – La netta vittoria per 3-0 contro la Fiorentina fa volare l’Inter di Cristian Chivu in campo e in quota. Nonostante i tre punti di distacco dalla coppia in vetta, formata dal Napoli e dalla Roma, secondo i bookmaker i nerazzurri sono i favoriti per la vittoria dello scudetto: passa infatti dai 3 della scorsa rilevazione agli attuali 2,32 su 888sport e 2,50 su Snai la possibilità che l’Inter vinca il ventunesimo tricolore della propria storia, come riporta Agipronews. Si sale invece da 3 a 3,45 per il quinto scudetto del Napoli, nonostante la prima posizione in classifica e il seppur sofferto successo a Lecce firmato Anguissa. Perde terreno invece il Milan, al secondo pari consecutivo in campionato: il tricolore per la squadra di Allegri è in lavagna a 5,40, in aumento rispetto ai 3,40 di tre giorni fa. Calano leggermente, da 10 a 9, le chances di titolo per la Roma di Gasperini, reduce dal successo all’Olimpico contro il Parma e sempre al primo posto in classifica. Infine, torna alla vittoria la Juventus, assente in campionato dal 4-3 sull’Inter dello scorso 13 settembre: la rimonta bianconera si gioca a 17.
FP/Agipro