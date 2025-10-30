BOLLETTANDO

Scudetto, l’Inter vola in campo e in quota: Chivu stacca il Napoli di Conte, per i bookie resiste la Roma

Vincenzo Letizia 30 Ottobre 2025 0 54 sec read

ROMA – La netta vittoria per 3-0 contro la Fiorentina fa volare l’Inter di Cristian Chivu in campo e in quota. Nonostante i tre punti di distacco dalla coppia in vetta, formata dal Napoli e dalla Roma, secondo i bookmaker i nerazzurri sono i favoriti per la vittoria dello scudetto: passa infatti dai 3 della scorsa rilevazione agli attuali 2,32 su 888sport e 2,50 su Snai la possibilità che l’Inter vinca il ventunesimo tricolore della propria storia, come riporta Agipronews. Si sale invece da 3 a 3,45 per il quinto scudetto del Napoli, nonostante la prima posizione in classifica e il seppur sofferto successo a Lecce firmato Anguissa. Perde terreno invece il Milan, al secondo pari consecutivo in campionato: il tricolore per la squadra di Allegri è in lavagna a 5,40, in aumento rispetto ai 3,40 di tre giorni fa. Calano leggermente, da 10 a 9, le chances di titolo per la Roma di Gasperini, reduce dal successo all’Olimpico contro il Parma e sempre al primo posto in classifica. Infine, torna alla vittoria la Juventus, assente in campionato dal 4-3 sull’Inter dello scorso 13 settembre: la rimonta bianconera si gioca a 17.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

