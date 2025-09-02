BOLLETTANDO

BETTING – Capocannoniere Serie A, per i bookie Lautaro sempre favorito: in quota rimonta Vlahovic, ma occhio a Hojlund

Vincenzo Letizia 2 Settembre 2025 0 1 min read

ROMA – Mentre la prima giornata di campionato di Serie A aveva confermato i calciatori che puntano alla vittoria del titolo di capocannoniere, nel secondo turno sono rimasti quasi tutti a secco. Lautaro Martinez, Jonathan David, Marcus Thuram e Moise Kean non sono riusciti nel bis e sulla lavagna dei bookmaker i movimenti sono pochi: come riporta Agipronews, l’attaccante argentino dell’Inter resta sempre in pole, a 4,50 su Snai e a 5 su Sisal, per vincere la classifica dei marcatori del massimo campionato di calcio italiano. Alle sue spalle, a 6, si fissa il neo bianconero Jonathan David, seguito a 9 da Marcus Thuram, Moise Kean e da una ‘new entry’: Rasmus Hojlund, colpo di mercato del Napoli delle ultime ore, visto subito dagli esperti come possibile sorpresa.

Attenzione anche a Dusan Vlahovic, che sembrava essere in procinto di essere ceduto, ma che invece si sta conquistando la fiducia di Igor Tudor a forza di gol, essendo l’unico giocatore ad aver segnato in entrambe le prime due giornate: raccogliere lo scettro lasciato lo scorso anno da Mateo Retegui, volato in Arabia, è impresa che – in caso di vittoria del serbo – varrebbe 12 volte la giocata. Si sale a 16 per il centravanti dell’Atalanta, Gianluca Scamacca, mentre tra gli outsider un trio si piazza a quota 25: Evan Ferguson della Roma e il duo milanista formato da Santiago Gimenez e Cristian Pulisic.

 

FP/Agipro

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

LA SCOMMESSA – Calendario favorevole per le milanesi

Il Napoli, contro la temibile Sampdoria di Eder e Muriel, deve riscattare il tonfo col Sassuolo

27 Agosto 2015 0 1 min read

Ad Aversa (CE) vinti 6.479 euro con tre risultati esatti su Roma, Barcellona e PSG

ROMA – Tre vittorie in rimonta per una serata memorabile. È firmata da uno scommettitore di Aversa, in provincia di Caserta, la giocata del weekend […]

20 Marzo 2017 0 45 sec read

Combinare il calcio ed il gioco nei giochi online

Ormai guardare la partita per molti non è abbastanza. Molti infatti scelgono di perpetuare il loro amore per il calcio con programmi tv, libri, riviste, […]

28 Ottobre 2022 0 2 min read

Supercoppa Italiana, il Napoli a caccia del titolo scacciacrisi: scende la vittoria del torneo dopo il tris alla Fiorentina

Il gol dell’ex del Cholito Simeone e i primi centri con la maglia del Napoli di Zerbin regalano al Napoli il netto 3-0 contro la […]

19 Gennaio 2024 0 42 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui