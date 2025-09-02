BETTING – Capocannoniere Serie A, per i bookie Lautaro sempre favorito: in quota rimonta Vlahovic, ma occhio a Hojlund

ROMA – Mentre la prima giornata di campionato di Serie A aveva confermato i calciatori che puntano alla vittoria del titolo di capocannoniere, nel secondo turno sono rimasti quasi tutti a secco. Lautaro Martinez, Jonathan David, Marcus Thuram e Moise Kean non sono riusciti nel bis e sulla lavagna dei bookmaker i movimenti sono pochi: come riporta Agipronews, l’attaccante argentino dell’Inter resta sempre in pole, a 4,50 su Snai e a 5 su Sisal, per vincere la classifica dei marcatori del massimo campionato di calcio italiano. Alle sue spalle, a 6, si fissa il neo bianconero Jonathan David, seguito a 9 da Marcus Thuram, Moise Kean e da una ‘new entry’: Rasmus Hojlund, colpo di mercato del Napoli delle ultime ore, visto subito dagli esperti come possibile sorpresa.

Attenzione anche a Dusan Vlahovic, che sembrava essere in procinto di essere ceduto, ma che invece si sta conquistando la fiducia di Igor Tudor a forza di gol, essendo l’unico giocatore ad aver segnato in entrambe le prime due giornate: raccogliere lo scettro lasciato lo scorso anno da Mateo Retegui, volato in Arabia, è impresa che – in caso di vittoria del serbo – varrebbe 12 volte la giocata. Si sale a 16 per il centravanti dell’Atalanta, Gianluca Scamacca, mentre tra gli outsider un trio si piazza a quota 25: Evan Ferguson della Roma e il duo milanista formato da Santiago Gimenez e Cristian Pulisic.

FP/Agipro