Enrico Fedele: Napoli da scudetto, ma mercato confuso

Vincenzo Letizia 2 Settembre 2025 0 1 min read

Enrico Fedele è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Un voto al mercato del Napoli? Ha speso tanto e merita ampiamente la sufficenza, non mi è piaciuto però il modo in cui il club li ha spesi. Manca l’esterno d’attacco da 15 gol, manca il sostituto fisico di Anguissa, Manna ha certamente migliorato la rosa ampliando la pamchina, il Napoli si era concentrato su Ndoye, peccato che non si sia trovato l’accordo.

Mercato ampio ma confuso, insomma, ma nonostante tutto gli azzurri lotteranno per il titolo, il Milan e la Juventus si sono rinforzate ma gli azzurri sono più avanti.

Gutierrez può essere un giocatore alla Spinazzola, è un calciatore molto offensivo, certo per dargli spazio Conte dovrebbe poi rinunciare a De Bruyne o a Mc Tominay, ma come si fa? Lo scozzese è formidabile anche in zona gol, il belga deve giocare dal centrocampo in su, con le sue qualità si dovrebbe occupare solo della produzione offensiva senza rincorse inutili.

Certo. l’infortunio di Lukaku ha complicato i piani del Napoli, è lui l’ingranaggio centrale di Conte e Lucca non è tatticamente il suo sostituto. Big Rom è perfetto, fa salire la squadra, smista i palloni e segna: del resto lo scorso anno ha segnato 14 gol e fornito 11 assist.

L’ex Udinese, buon giocatore, non ha le sue caratteristiche, mentre Hojlund è un attaccante forte, totalmente diverso dai primi due: il danese ama giocare in profondità, credo che con lui si potrebbe anche tornare al 4-3-3 sfruttando anche gli attaccanti esterni”.

Vincenzo Letizia

