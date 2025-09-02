BREVI

LUTTO – È morto Emilio Fede, il noto conduttore ed ex direttore del TG4 aveva 94 anni

Addio a Emilio Fede, noto conduttore ed ex direttore del TG4 e Studio Aperto. Aveva 94 anni ed era ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate. Di recente le sue condizioni di salute si erano aggravate improvvisamente.

Ai cari del noto giornalista le condoglianze della redazione di PianetAzzurro.it

Vincenzo Letizia

